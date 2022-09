Francesco Totti, nella sua auto il ritrovamento inaspettato: “Ora per lui ..”

Francesco Totti e la dichiarazione che è passata in sordina. Nella sua auto il ritrovamento assurdo: ecco cosa accade adesso

Alfonso Signorini sul nuovo numero di Chi è tornato a parlare del triangolo amoroso tra Ilary Blas, Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Da un lato le foto che mostrano come il Pupone non si nasconde più ed esce con relativa tranquillità da casa di Noemi. Non è solo, insieme a lui anche il suo amico Emanuele e la figlia, la più piccola, Isabel.

Dall’altro un editoriale nel quale spiega quello che è accaduto con l’intervista esclusiva rilasciata dall’ex calciatore, si complimenta con il Corriere della Sera per il grande scoop realizzato e dice la sua sui motivi che hanno spinto Totti a parlare, lui che al gossip non è mai stato avvezzo.

Signorini spiega i motivi di Totti: “Per lui è stata una..”

Alfonso Signorini fa le lastre a Francesco Totti e si chiede: perché ha deciso di rendere, improvvisamente, pubbliche le sue questioni familiari? Secondo il direttore di Chi il Pupone si è sfogato, quasi in modo liberatorio, perché esausto di essere dipinto dal pubblico come “traditore seriale e bugiardo” dice Signorini.

Dal canto suo, invece, continua il direttore del noto settimanale, molto bene fa la sua ormai ex moglie, Ilary Blasi a tacere: “Finché starà zitta, per l’opinione pubblica a vincere sarà sempre e solo lei” sottolinea. Ma la partita non è ancora chiusa, tutti si aspettano che Ilary parlerà a “Verissimo” dalla sua amica Silvia Toffanin.

Lo farà? Staremo a vedere, nel mentre gli occhi cadono sul ritrovamento avvenuto nella macchina di Totti. È quello che dice tutto.

Francesco Totti e la rivelazione passata in sordina: ritrovamento assurdo

Le parole di Francesco Totti sul Corriere della Sera sono state passate allo scanner, una ad una, ma alcuni dettagli hanno colpito certamente più di altri, come la questione dei Rolex presi da Ilary, a detta dell’ex Capitano.

Ma ci sono molti altri particolari nudi e crudi. Dalla depressione che non faceva dormire Francesco al ritrovamento fatto nella sua macchina. Parlando di Noemi e della reazione di Ilary l’ex calciatore ha detto:

“Ci frequentavamo come amici. Poi, dopo capodanno, è diventata una storia. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il GPS per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse”

Insomma secondo il Pupone Ilary lo avrebbe pedinato in ogni spostamento per capire cosa stesse succedendo arrivando ad inserire quei dispositivi usati solitamente dalla polizia per le intercettazioni.

TOTTI CORONA, PARTONO LE MINACCE. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE