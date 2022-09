Sceglie di lavorare in un’azienda agricola, quello che rivela su Tik Tok lascia il web senza parole. La vicenda ha dell’assurdo.

Il protagonista di questa storia è Walter Enciso, che ha abbandonato la sua quotidianità dando una svolta significativa alla sua vita. Dall’oggi al domani ha deciso di salutare parenti, amici e conoscenti, ma soprattutto di lasciare il suo vecchio lavoro che non lo gratificava moralmente ed economicamente. Walter, troppo stanco del tram tram quotidiano della città, prepara una valigia con poche cose e parte all’avventura.

Il giovane oggi lavora in un’azienda agricola, ma ne sarà valsa la pena? Scopriamolo insieme. Walter racconta la sua storia su Tik Tok, ha origini messicane, un giorno, senza pensarci troppo parte alla volta di Vancouver in cerca di un lavoro più redditizio.

Il protagonista ha vissuto una vera e propria avventura, nel video spiega le tappe più salienti del suo viaggio verso la fortuna, ha conosciuto molta gente ed ha potuto ammirare paesaggi che non aveva mai visto prima.

Nella sua ricerca al buio si è fermato in un piccolo paesino, Oliver, che conta circa 5.000 abitanti noto come la capitale del vino di Vancouver. Vista la grande opportunità data da vaste terre incontaminate e da coltivare, Walter ha deciso di iniziare a lavorare come agricoltore. Naturalmente per lui era una novità non avendolo mai fatto ma si è buttato a capofitto nell’impresa.

Nel video postato il protagonista spiega quelli che sono i pro ed i contro di questo lavoro, sicuramente rispetto ad un impiego in ufficio è più usurante, i sacrifici sono davvero tanti ma grazie a questa nuova attività riesce a guadagnare al giorno 150 dollari canadesi che in euro sono 114,20.

Gli esperti agricoltori guadagnano il triplo, Walter è solo all’inizio, ma ha tanta voglia di fare e guadagnare per cui non sarà difficile vivere in modo dignitoso grazie all’agricoltura.

FABRIZIO CORONA, LA VERITA’ SU TOTTI E ILARY LA DICE LUI: IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE