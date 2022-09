Loredana Lecciso, proposta di matrimonio arrivata: “Una grande gioia”

Loredana Lecciso ha voltato pagina ed ora per l’ex showgirl inizia un nuovo capitolo della sua vita: cosa succederà tra poco a Cellino San Marco?

Loredana Lecciso non riesce a trattenersi e, nonostante si sia allontanata dal mondo dello spettacolo e della televisione, continua a condividere con in fan molti momenti delle sue giornate e in particolare alcuni eventi importanti della sua vita.

Ha da poco ripreso a fare giornalismo e da quanto ha riferito, avrebbe qualche proposta di lavoro in sospeso. Intanto, però, si gode la sua famiglia e trascorre molto tempo in pieno relax tra le campagne pugliesi dove vive insieme al suo compagno Al Bano e i figli Jasmine e Al Bano junior.

Loredana Lecciso, un nuovo capitolo della sua vita

L’abbiamo conosciuta come showgirl e poi ha conquistato l’affetto e la stima del pubblico italiano con le sue performance in tv. Ha partecipato a vari salotti televisivi ed ha fatto molto parlare di lei e della relazione con Al Bano.

Oggi, però, questi argomenti sembrano acqua passata e la Lecciso sarebbe pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita dove la famiglia è al primo posto. Così, in un’intervista per Grand hotel ha spiegato

Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Al Bano e sto lavorando a una linea di abbigliamento tutta mia. Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte.

Il grande annuncio

Per Loredana Lecciso si prospetta un anno roseo sotto vari punti di vista. Sua figlia Brigitta, avuta dal matrimonio con il suo ex marito Fabio Cazzato, presto si sposerà e potrebbe arrivare anche un bebè.

L’ex showgirl non vede l’ora di diventare nonna ed avrebbe affermato

Al momento Brigitta non è in attesa, ma mi piacerebbe molto diventare una nonna, mi impegnerei e sarebbe una grande gioia.

Poi la dedica sui social

Auguro a mia figlia di avere una vita bella, il più lineare possibile. Una famiglia tradizionale che possa durare il più possibile.

Brigitta assomiglia molto alla mamma e le due hanno un legame profondo che neanche la distanza può rompere. Complici in ogni cosa, sono l’una il supporto dell’altra.

