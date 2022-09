Piero Angela, prima di morire la frase che ha fatto gelare il sangue: la “Regina Elisabetta …”

Piero Angela e quelle parole dette sulla Regina Elisabetta. Al sol pensiero oggi vengono i brividi: come è possibile?

Il Regno Unito è ancora in lutto per la morte della Regina Elisabetta. Il suo feretro è giunto ieri a Londra e lunedì sarà il giorno dei funerali di Stato, per l’ultimo vero saluto alla monarca più longeva ad amata di sempre.

Ben 96 anni per Queen Elisabeth e ben 70 anni di regno, un vero record, lei che instancabile a sole 48 ore dalla sua morte aveva salutato ed incontrato eccezionalmente a Balmoral il primo ministro inglese, senza che nessuno potesse immaginare un’uscita di scena in questo modo.

Queen Elisabeth e Piero Angela: per loro il destino…

La stessa sorte, un mese prima, è toccata ad una figura che in Italia tutti abbiamo amato. Un uomo di cultura, longevo ed instancabile come la Regina Elisabetta: Piero Angela. Anche lui nell’ultima apparizione nel suo “Super Quark” non aveva mostrato segni di cedimento, eppure la fine, è arrivata anche per lui.

Piero Angela e la Regina ci hanno lasciato, entrambi, in modo inaspettato. Avevano certamente una veneranda età ma nessun segno lasciava immaginare che la loro storia potesse concludersi così.

C’è però una frase che il grande studioso aveva detto nel corso della sua trasmissione sulla monarca inglese che a risentirla lascia i brividi. Che i due siano segnati da un destino simile?

Piero Angela e la parole sulla Regina Elisabetta: una profezia?

A distanza di un mese dalla scomparsa di Piero Angela e di pochi giorni da quella della Regina Elisabetta suona come profetica, quasi programmata, una frase pronunciata dal divulgatore scientifico proprio sulla sovrana inglese:

“Se è vero che la Regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni, beh, anche noi molto più modestamente festeggiamo 70 anni”

Queste le parole dello studioso e conduttore in una delle ultime puntate di “Super Quark”. Un filo invisibile che li ha legati per tutto questo tempo e che nel momento in cui si è lesionato li ha lasciati andare entrambi? A pensarci viene la pelle d’oca.

TOTTI CORONA, PARTONO LE MINACCE. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE