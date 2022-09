Carlo, il figlio della Regina Elisabetta II, è diventato re ed ora sarà lui a guidare il regno, scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua persona.

Sono giorni di lutto nel Regno Unito dove si celebra la morte della Regina Elisabetta II che ha lasciato il popolo dopo 70 anni al trono. Per la monarchia inglese è iniziato un nuovo capitolo e Re Carlo III sarà il protagonista.

Il giorno dopo della morte della sovrana, suo figlio è stato incoronato ed ha fatto il giuramento come da protocollo. I sudditi, adesso, sono curiosi di conoscere tutte le particolarità del re. Scopriamo tutti i dettagli.

Il giuramento di Re Carlo III

Re Carlo III è appena salito al trono ed è pronto a guidare la monarchia seguendo i vari protocolli e l’esempio della donna che per 70 anni ha saputo portare avanti un regno con tutte le difficoltà e le incongruenze.

All’indomani della morte della Regina Elisabetta II, il primogenito è stato incoronato Re ed ha fatto il giuramento solenne, affermando

Mia madre ha dato un esempio di amore e servizio per tutta la vita. Il regno di mia madre non ha pari per durata, dedizione e devozione. Sono profondamente consapevole della profonda eredità e dei grandi doveri e responsabilità che ora passano a me

Poi ancora

Sono profondamente incoraggiato dal costante sostegno della mia amata moglie. Seguirò l’esempio di mia madre nel sostenere il governo costituzionale e nel ricercare la pace , l’armonia e la prosperità per i popoli di queste isole e del Commonwealth.

Alcune curiosità sul Re Carlo

Da giorni i tabloid e i media internazionali parlano della Royal family, spiegando nel dettaglio cosa succederà nei prossimi giorni fino al funerale della Regina Elisabetta che è previsto per il 19 settembre.

C’è poi chi è curioso di scoprire qualcosa in più su Re Carlo III, rimasto fino ad oggi in seconda fila dietro a sua madre e accanto alla sua conserte, l’attuale Regina Camilla. Dunque, non ci resta che rivelarvi qualche particolare al riguardo.

Innanzitutto, il sovrano ama mangiare nei ristoranti rurali delle campagne britanniche, infatti i politici del gruppo parlamentare trasversale degli amici della birra lo avevano nominato nel 2002 bevitore di birra dell’anno.

La sua Aston Martin funziona a vino bianco. Il re ha modificato l’auto d’epoca nel 2008 affinché funzionasse con il bio-combustibile realizzato grazie all’alta produzione di un vignaiolo.

Infine, per viaggi e gite fuoriporta, il sovrano non può fare a meno di portare con sé alcuni beni: in valigia non possono mancare le posate d’argento, otto tipi di miele e la sua carta igienica preferita, l’asse del gabinetto, il suo letto ortopedico e due quadri con paesaggi della Scozia.

TOTTI INSIEME A NOEMI ED ISABEL. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. IL VIDEO