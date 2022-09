“Ci scappa il morto”: paura al Festival di Sanremo, la reazione del pubblico è incredibile

Il Festival di Sanremo è sempre un miscuglio di emozioni, a volte i colpi di scena lasciano senza parole ed è proprio quello che è successo in questo caso.

Il Festival di Sanremo, conosciuto anche come il Festival della canzone italiana o meglio ancora semplicemente come Sanremo, è una gara musicale che si tiene ogni anno in Italia a Sanremo ( Liguria). La prima edizione è andata in onda nel 1951 e da quel momento con critiche ed apprezzamenti ha contribuito ad arricchire la storia della canzone, scoprendo anche nuovi talenti.

Negli anni hanno calcato il palco dell’Ariston svariati concorrenti così come gli ospiti, i direttori artistici, i presentatori e i co-conduttori. Tutti in egual modo hanno reso i 5 giorni del Festival un momento speciale per il Paese.

A tal fine è considerato uno dei Festival musicali più longevi al mondo, possiamo definirlo anche come un evento mediatico di notevole portata, viene trasmesso in diretta televisiva in prima serata su Rai 1, in Eurovisione e diretta radiofonica.

Il Leone di Sanremo, il famoso premio è uno dei più ambiti e prestigiosi. Gli appuntamenti negli anni sono stati davvero tanti, oggi siamo giunti alla 73° edizione. Ancora una volta Amadeus sarà conduttore e direttore artistico, da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023, ne vedremo come sempre delle belle.

Negli anni il Festival è stato momento di gioia, di scoop ed anche di colpi di scena. Su tik tok ci siamo imbattuti in un vecchio video, era il 1985, sentiamo in sottofondo la voce di Pippo Baudo, storico volto del programma, inquadrati dalla telecamere Renato Pozzetto e Adriano Celentano.

I tre mettono in scena un simpaticissimo siparietto, è Renato Pozzetto a lasciare tutti senza parole. Pippo gli chiede: “Ma tu che fai lì?”, ed il comico risponde: ” A mia moglie non la lasciano cantare ed allora son venuto a sentire la sua” indicando Celentano.

Tra una battuta e l’altra Pozzetto esordisce: “Mia moglie incide, è nervosissima, ci scappa il morto“, ed il pubblico scoppia in un fragoroso applauso.

