Stefano De Martino arriva come tronista a Uomini e Donne? Il video che sta girando sui social in questi giorni è diventato virale: vediamo di che si tratta

Stefano De Martino aveva poco più di vent’anni quando ha esordito ad Amici di Maria De Filippi, e all’epoca pensava che avrebbe fatto il ballerino da grande. Non avrebbe mai immaginato che avrebbe intrapreso la strada di personaggio televisivo e conduttore: ad oggi, infatti, sta riscuotendo un grandissimo successo proprio grazie al suo talento in questo mestiere.

Stefano De Martino a Uomini e Donne?

Lui e Maria De Filippi sono decisamente rimasti in buoni rapporti, infatti da circa due anni, Stefano è uno dei giudici di Amici. Dunque è tornato proprio lì, dove tutto è cominciato, per ricoprire questo ruolo così importante e di prestigio.

Anchela sua vita privata sta andando a gonfie vele. Tanti anni fa Stefano ha conosciuto Belen Rodriguez: i due si innamorarono perdutamente e decisero di avere un figlio e di sposarsi. Nel corso degli anni si sono lasciati diverse volte, ma proprio di recente hanno deciso di tornare insieme e tutti si augurano che sia questa la volta giusta.

L’incredibile somiglianza con un corteggiatore del programma

Per questo il video che sta girando sui social in questi giorni ha sconvolto tutti, ma niente paura: Stefano De Martino non è andato a Uomini e Donne, il ragazzo del filmato è soltanto qualcuno che gli somiglia molto.

Infatti, in studio, Tina Cipollari fu la prima a far notare al ragazzo questa somiglianza. Lui rispose di esserne consapevole, perché i suoi amici lo prendevano sempre in giro. Anche gli utenti di Tik Tok sono rimasti piuttosto sorpresi guardando il video che sta girando.

