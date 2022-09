Storie italiane, preoccupazione in studio: “E’ crollata”, conduttrice nel panico

Paura in studio durante il programma “Storie italiane”, Eleonora Daniele si è mostrata molto preoccupata per l’accaduto

Si è concluso il quarto appuntamento di “Storie italiane”, programma in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 che ha come conduttrice Eleonora Daniele. Nel corso delle puntate, si affrontano varie tematiche: cronaca, attualità ma anche gossip e spettacolo.

Sta per finire la prima settimana della nuova edizione che è già iniziata con il botto, la trasmissione ha attirato l’attenzione di milioni di telespettatori soprattutto per aver seguito da vicino le dinamiche della Royal Family che ha perso da qualche giorno la Regina Elisabetta II, morta l’8 settembre.

“Storie italiane”, il successo di Eleonora Daniele

“Storie italiane” è una trasmissione televisiva molto amata dagli italiani, iniziata nel 2011 con i conduttori Georgia Luzi e Savino Zaba e nel 2013 passata a Eleonora Daniele.

Con la conduttrice attuale sono cambiate molte cose sia per quanto riguarda la struttura del programma che la scelta degli ospiti e delle tematiche da affrontare. Eleonora Daniele si è rivelata fin da subito strepitosa, capace di adattarsi alle esigenze del pubblico ma senza eccedere.

Solare e intraprendente, sensibile in alcuni momenti toccanti e più fredda in altri. Sa quando e come dire la sua, mantenendo sempre un certo distacco dalla realtà che la circonda.

L’edizione 2022-2023 è appena iniziata e in occasione della prima puntata la presentatrice ha salutato il pubblico con un caloroso messaggio

Essere qui è per me una grande emozione. Siamo sempre dalla vostra parte qui, in questo studio pieno di luci, bello ed emozionante.

L’episodio inaspettato direttamente da Westminster Hall

Nel corso della puntata del 15 settembre, Eleonora Daniele e gli ospiti in studio hanno assistito ad un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Durante il collegamento con Mario Acampa, l’inviato che attualmente si trova in Inghilterra e precisamente a Westminster Hall, dove si trova la salma della Regina Elisabetta II per ricevere un ultimo saluto dai sudditi, il professionista ha rivelato un dettaglio inaspettato.

Nonostante la bravura e lo spessore della Rai, anche per l’inviato e l’operatrice non è stato facile farsi accreditare per entrare al palazzo. La zona è blindata, ci sono controlli ovunque e sono tante le persone che hanno atteso più di trenta ore per entrare e dire addio alla sovrana che per 70 anni ha guidato il suo popolo.

Acampa ha poi riferito

L’ULTIMA NOTIZIA DI QUESTA MATTINA è CHE UNA DELLE GUARDIE è CROLLATA, è IL CASO DI DIRLO, è STATA SOSTITUITA PER UN MALORE ED è UNA DELLE GUARDIE CHE CIRCONDAVA LA BARA DELLA REGINA.

Insomma, l’emozione e la commozione per la Regina Elisabetta non mancano. Sono giorni solenni, dove il silenzio come forma di rispetto nei suoi confronti si fa sentire ed ognuno la saluta a modo suo, c’è chi sorride e chi piange la grande perdita di una donna che ha fatto della monarchia la sua ragione di vita.

