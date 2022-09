Uomini e Donne, ritorno clamoroso in studio. Situazione assurda, Maria De Filippi non sa come gestirla

Ritorno clamoroso nello studio di “Uomini e Donne”: la situazione nel parterre è ingestibile, Maria De Filippi travolta dagli avvenimenti

Non sono rari i ritorni nello studio più chiacchierato della televisione, ovvero quello di “Uomini e Donne”. Moltissimi volti delle passate edizioni, nel corso degli anni, non hanno mancato di rientrare a far parte della trasmissione che, senza ombra di dubbio, ha contribuito a far guadagnare loro popolarità.

Durante la scorsa annata, ad esempio, a fare scalpore è stato proprio il ritorno di Riccardo Guarnieri. Il tarantino, famosissimo ex di Ida Platano, ha saputo guadagnarsi le luci dei riflettori per via dei suoi trascorsi con la dama di Brescia.

Come svelano le anticipazioni, tuttavia, ci sarebbe anche un altro, inatteso ritorno a cui il pubblico farebbe bene a prepararsi. Maria De Filippi, che non l’aveva minimamente previsto, si è trovata in netta difficoltà.

Uomini e Donne, ritorno clamoroso in studio: Maria De Filippi non sa come affrontarlo

Le anticipazioni di “Uomini e Donne”, pronto a riaprire i battenti nella giornata di lunedì 19 settembre, hanno smascherato uno dei ritorni più attesi all’interno dello studio.

Nel corso delle nuove puntate, ovviamente, la conduttrice non mancherà di dare spazio alle frequentazioni tra cavalieri e dame, così come alle conoscenze che vedono coinvolti tronisti e corteggiatori.

Eppure, proprio durante una delle recenti registrazioni, la De Filippi ha deciso di dedicare uno spazio ad una questione di cui molti stanno chiacchierando, e che sembrerebbe essere ancora un fatto irrisolto. Avete capito chi è tornato in studio proprio per parlarne?

Roberta Di Padua torna nel parterre: situazione sconvolgente in studio

La dama di Cassino, che lasciò il programma circa un anno fa, ha recentemente fatto ritorno a “Uomini e Donne” per chiarire i pettegolezzi che l’hanno vista protagonista insieme all’ex tronista Davide Donadei. Stando alle anticipazioni, Roberta avrebbe fugato ogni dubbio rispetto alla loro (presunta) frequentazione.

La dama, tuttavia, sembrerebbe aver fatto molto più che questo. sotto lo sguardo esterrefatto di maria, la Di Padua avrebbe deciso di tornare ad essere un membro del parterre.

Indubbiamente, dati i suoi trascorsi con il cavaliere Riccardo Guarnieri, il ritorno in studio di Roberta sarà tutt’altro che semplice da gestire per la padrona di casa. Quel che è certo è che, nei prossimi mesi, ne vedremo sicuramente delle belle.

TOTTI CORONA, PARTONO LE MINACCE. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE