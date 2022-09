“Sei una stro**a” Ambra Angiolini impazzisce a X-Factor. Il VIDEO

Ambra Angiolini “impazzisce” ad “X-Factor”: le parole dell’aspirante concorrente hanno mandato su di giri la giudice

Nella serata di giovedì 15 settembre ha finalmente avuto inizio l’edizione 2022 di “X-Factor”. Un’edizione all’insegna dei cambiamenti, a partire dalla giuria interamente rinnovata e dalla conduttrice Francesca Michielin, alla sua prima esperienza al timone di una trasmissione.

Il feeling tra i quattro giudici, fin da subito, si è rivelato essere alle stelle, nonostante alcuni di loro sembrassero trovarsi maggiormente a proprio agio rispetto agli altri.

Se per Fedez tornare a sedersi dietro al bancone della giuria ha rappresentato un vero e proprio “tuffo nel passato”, per Rkomi il battesimo di “X-Factor” si è rivelato essere ben più ostico. Al cantante, visibilmente emozionato, non è tuttavia mancato il sostegno del pubblico che lo ha ricoperto di applausi.

Al via “X-Factor 2022”: Ambra Angiolini impazzisce in diretta, la colpa è di…

L’edizione attualmente in onda di “X-Factor” ha il sapore di travolgenti novità. Il ritorno del pubblico durante la fase delle Auditions, così come la scoppiettante giuria messa in campo dagli autori non mancheranno di far schizzare gli ascolti alle stelle.

Moltissimi i talenti già scovati dai quattro giudici; uno di questi, in modo particolare, sembrerebbe aver scatenato una reazione a dir poco imprevedibile nell’unica donna della giuria.

Stiamo parlando di Ambra Angiolini, che di fronte alla canzone intonata dall’aspirante concorrente non ha resistito e si è abbandonata alle proprie emozioni. Il momento, immortalato in un video, vi lascerà a corto di parole!

“Sei una stro**a”, Ambra Angiolini impazzisce a X-Factor – VIDEO

L’inedito di Francesco Guarnera, che è riuscito a superare la fase delle Auditions portandosi a casa ben quattro “sì”, ha decisamente impressionato Ambra Angiolini.

@xfactor_italia Se questo non è un trend perfetto per TikTok! Tagga nei commenti la persona a cui dedicheresti la canzone.👀 ♬ suono originale – X Factor Italia

L’esordio del singolo che il giovane ha interpretato davanti alla giuria non ha mancato di pietrificare e al contempo di elettrizzare i presenti in studio: “Martina sei una stro**a“.

La canzone, dedicata ad una ragazza che avrebbe fatto soffrire il giovane Francesco, ha letteralmente fatto impazzire Ambra Angiolini.

In preda all’euforia, la giudice ha iniziato ad incitare il cantante e a canticchiare con entusiasmo il ritornello del singolo. Un inedito, quello di Francesco, che sembra destinato a fare il botto in termini di visualizzazioni.

