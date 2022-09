Aurora Ramazzotti incinta: tutti lo sanno ormai ma lei non parla. Ecco chi rompe il silenzio e chiede “scusa”

Per tutti ormai è assodato che sia incinta anche se lei ancora non ha proferito parola e preferisce fare come se nulla fosse. Parliamo ovviamente di Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle che secondo il gossip è in dolce attesa del suo primogenito insieme al compagno Goffredo Cerza.

I due non hanno ancora ufficializzato la dolce attesa e sul suo profilo Instagram Aurora si comporta come se nulla fosse, mostrando il suo fisico per nulla cambiato. A far vedere i primi segni di cambiamento ed il pancino sospetto è però il settimanale Chi, lo stesso che ha lanciato lo scoop della gravidanza.

Signorini e lo scoop sulla gravidanza

Alfonso Signorini ed il suo team di collaboratori riescono a fiutare prima degli altri i grandi scoop. È stato così anche per Aurora Ramazzoti e la sua gravidanza, annunciata nel cuore dell’estate dopo aver beccato la giovane e la mamma Michelle, in Sardegna, acquistare un test.

Il settimanale Chi è stato il primo a dare la lieta notizia, prima come indiscrezione cercando di capire se il test servisse per la mamma o per la figlia, poi confermando tutto.

Al momento però vige il silenzio totale, non solo da parte dei futuri genitori, ma anche delle amiche di lei e dei futuri nonni, Eros e Michelle che a quanto pare non ci stanno più nella pelle. Dopo la scoperta della gravidanza, la notizia senza precedenti, con le parole di un nome super noto.

Aurora Ramazzotti, per lei le parole che forse non si aspettava

Sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti si è espresso un volto noto e amatissimo. Si tratta di Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi, che per primo ha dato la notizia.

Intervistato dal Corriere della Sera il giornalista ha parlato della figlia di Eros:

“Quanto ho fatto arrabbiare Aurora? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese […]. Non avrei dato la notizia. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima”.

Insomma in un certo modo Signorini ha chiesto scusa alla giovane per aver rivelato una cosa intima in modo così precoce, quando la gravidanza non aveva raggiunto nemmeno il terzo mese, in genere momento in cui se ne comincia a parlare. Aurora avrà gradito? Staremo a vedere appena si deciderà a parlare.

CARO BOLLETTE, COME RISPARMIARE. IL VIDEO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE