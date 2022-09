“Tutto per marketing” Chiara Ferragni nel mirino | Altro che antifascista, la FOTO della verità

Chiara Ferragni diventa anche una politica, da qualche giorno l’influencer è nel mirino per alcune dichiarazione: spunta una foto del passato.

Chiara Ferragni è la regina delle influencer e come tale il suo parere sui social conta più di ogni altra casa. A tal proposito, da giorni sono tanti a discutere sul fatto che l’imprenditrice digitale non avrebbe dovuto trattare temi politici sul suo profilo Instagram dal momento che è seguita da più venti milioni di follower che potrebbe convincere con la sua opinione.

Inoltre, sarebbe spuntata una foto su Twitter che affermerebbe il contrario di quando riferito dalla diretta interessata che manderebbe, quindi, in tilt i suoi seguaci che hanno piena fiducia in lei e in tutto ciò che dice e fa.

Chiara Ferragni, quanto influisce la sua opinione

L’influencer cremonese ha un seguito ineguagliabile e qualsiasi cosa venga pubblicata e detta influirebbe il mondo che la supporta e sostiene in ogni situazione.

Così, a poche settimane dal suo primo intervento contro Fratelli D’Italia riguardo al tema dell’aborto, la Ferragni torna a fare politica incitando i suoi ventisette milioni di fan ad andare a votare e soprattutto a non votare la destra.

Le sue parole non sono passate inosservate ed hanno fatto molto discutere il web dividendolo in due parti: da un lato chi sostiene sia un buon modo per convincere le persone e dall’altro chi ritenga non sia giusto far parlare un’influencer di temi come questi.

La foto della verità

C’è poi dell’altro, un dettaglio che non torna a milioni di italiani. Si tratta di una foto spuntata qualche giorno fa sui social che ha come protagonista Chiara Ferragni nel bel mezzo di un evento politico che si discosta completamente dalle sue ultime dichiarazioni.

Nello scatto appare la Ferragni e alle sue spalle il logo del Pdl, che inglobava all’epoca pure Alleanza Nazionale, partito dal quale uscì Giorgia Meloni, poi divenuta ministro della gioventù.

Dunque, un’immagine lontana anni luce da ciò che avrebbe affermato sui social ultimamente. Per non parlare del fatto che molti hanno notato come i suoi comportamenti siano ben diversi rispetto ai suoi commenti e i follower questa volta non riescono a tacere e sui social si legge

La Ferragni dice di aprire il cervello, cioè votare Pd. Se, invece, apriamo il suo profilo Instagram troviamo borse in coccodrillo, spesso scuoiati vivi, jet privati non esattamente ecologici ed esposizione di figli per marketing. Su! La sinistra riparta dalle sopracciglia a gufo.

