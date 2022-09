“Stupenderrima” Elisabetta Gregoraci, sguardo felino e labbra da baciare: ancora più seducente – FOTO

Elisabetta Gregoraci sorprende i fan con degli scatti mozzafiato, questa volta è nella sua terra: l’amata Calabria, un nuovo progetto è alle porte.

Dopo il successo di “Battiti live“, Elisabetta Gregoraci si è messa di nuovo in gioco con un altro progetto appena concluso nella sua cara terra, la Calabria. Ha condiviso qualche immagine con i fan che non perdono occasione di supportarla e sostenerla e con i quali non può fare a meno di interagire.

L’ex signora Briatore si è fatta conoscere ancora di più durante la sua permanenza al “Grande fratello vip” dove ha fatto uscire i lati più nascosti del suo carattere.

Elisabetta Gregoraci, la storia con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha conquistato il pubblico italiano con la sua bellezza e la sua bravura. Nonostante siano passati diversi anni, la maggior parte delle persone ne parla come se fosse ancora la signora Briatore.

Infatti, la conduttrice è stata sposata per 13 anni con l’imprenditore Flavio Briatore e i due hanno anche un figlio, Nathan Falco. La loro è stata una storia d’amore importante e fuori dagli schemi e ancora oggi sono tanti a credere che i due stiano ancora insieme.

L’ex coppia trascorre molto tempo con il piccolo della famiglia, tra una gita fuori porta e una vacanza, un pranzo o qualche ora a casa. Inoltre, nessuno dei due sembra essersi rifatto una vita a livello sentimentale.

L’ultimo progetto della Gregoraci

Molto attiva sui social, Elisabetta Gregoraci ha un seguito di quasi due milioni di follower e proprio con loro ha da poco condiviso alcuni scatti del suo ultimo progetto in Calabria.

Il post è formato da dieci foto, una più bella dell’altra dove la conduttrice si mostra in diversi luoghi e posizioni. La prima è un primo piano pazzesco che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il mare e il buon vino fanno da cornice a tale bellezza di cui chiunque ne rimane estasiato. La Gregoraci ha spoilerato qualche dettaglio sul progetto, scrivendo

Lunghe ore di sogno con panorami meravigliosi e scenari incantati per un progetto a cui, più di altri, sono particolarmente legata ..questa è la mia Calabria, casa mia .

Qualcuno ha commentato

stupenderrima

Poi ancora

Quando metti i piedi nella tua terra, il tuo volto diventa ancora più luminoso.

Non ci resta che scoprire altri dettagli sul progetto a cui ha partecipato l’ex signora Briatore. Presto nuove news.

