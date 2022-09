Francesco Totti incastrato, l’incontro tra Isabel e Noemi finisce sui giornali: il patto è saltato

Francesco Totti nei guai: gli accordi con l’ex moglie saltano, l’ex calciatore avrebbe portato Isabel dalla sua nuova fiamma.

La diatriba tra Francesco Totti e Ilary Blasi non si ferma e continua la soap opera dell’ex coppia romana dal finale inaspettato. Da mesi non si parla d’altro e i due vip tornano al centro del mirino, nonostante abbiano affermato più volte di non voler riferire nulla riguardo alla rottura.

A parlare per primo, però, sarebbe stato proprio il pupone che ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha rivelato dei dettagli sconvolgenti sull’ex moglie, quell che reputava essere la donna della sua vita.

Francesco Totti e Ilary Blasi, quali sono gli accordi

Dopo l’annuncio della separazione, Francesco Totti e Ilary Blasi avevano un solo accordo da seguire: tutelare i figli e lasciare che parlassero gli avvocati.

A quanto pare, però, l’unica che avrebbe mantenuto il patto è stata la conduttrice che a due mesi dalla notizia non ha ancora raccontato la sua verità, ma si è limitata a rispondere alle accuse da parte dell’ex marito che invece non ha esitato a dire la sua al Corriere della sera.

Vacanze separate, giorni stabiliti da trascorrere con i figli e qualche frecciatina via social che non è tardata ad arrivare. Poi la rivelazione da parte del pupone su Ilary

Ilary aveva paura che Isabel sentisse la sua mancanza, ma non era vero perchè facevamo videochiamate tutti i giorni. La piccola stava benissimo, anche con i figli di Noemi, ma lei non si fidava ed è venuta a Sabaudia portandosela in Croazia.

Isabel a casa di Noemi Bocchi

I figli sarebbero dovuti rimanere fuori dalla soap opera, ma ciò non è stato possibile ed anche Francesco Totti dovrà farsene una ragione visto che sarebbe stato lui stesso a portare Isabel a casa della sua nuova fiamma.

L’incontro sarebbe avvenuto qualche sera fa ed è stato immortalato dai paparazzi e pubblicato sul settimanale Chi. Da quanto si può notare dalle foto, Francesco Totti e Isabel avrebbero passato la serata a casa di Noemi Bocchi in compagnia di Samanta, amica della nuova fidanzata del pupone, e di Emanuele, amico storico dell’ex coppia romana.

C’è chi si augura che la Blasi dica la sua al riguardo, magari a “Verissimo” dove la Toffanin l’aspetta a braccia aperte pronta ad accoglierla e a supportarla.

