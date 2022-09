Il Volo, Piero Barone la presenta a tutti: chi è la donna della sua vita -FOTO

Avete mai visto la mamma di Piero Barone? Sui social c’è una foto che immortala madre e figlio in un abbraccio.

È il tenore del gruppo Il volo, il suo nome è Piero Barone ed è molto amato dal pubblico a livello internazionale. Sui social è seguito da più di cinquecentomila follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato che fanno il giro del web.

È molto legato alla sua famiglia con la quale trascorrere molto tempo insieme, quando ne ha la possibilità e gli impegni lavorativi glielo permettono.

Piero Barone, la sua carriera musicale

Nato a Naro, in provincia di Agrigento, classe 1993, Piero Barone è da sempre appassionato di musica e dopo essere stato convinto dal nonno, decide di prendere lezioni di canto.

Partecipa a “Ti lascio una canzone” all’età di 16 anni ed è proprio in quell’occasione che conosce i suoi colleghi che poi diventeranno i suoi compagni di viaggio. Piero, Gianluca e Ignazio qualche anno dopo decidono di fondare il gruppo e spiccare il volo.

La loro prima volta è stata unica, i tre ragazzi si sono esibiti sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo, aggiudicandosi il primo posto con il brano Grande Amore. Era il 2015.

La mamma è sempre la mamma

Piero ha una famiglia numerosa a cui tiene tantissimo e di cui parla molto. I suoi genitori lo supportano e sostengono in ogni situazione, in particolare sua madre Eleonora.

I due si assomigliano molto e qualche fan non ha potuto fare a meno di riferirlo sotto ai pochi post pubblicati dal cantante insieme alla madre.

Infatti, Eleonora non ama particolarmente apparire in pubblico ed è per questo che cerca sempre di mantenersi lontano dalla carriera del figlio. Non ha neanche i social.

I follower hanno lasciato qualche commento sotto al post dell’artista, scrivendo

SIETE DUE GOCCE D’ACQUA

Poi ancora

Madre e figlio, siete uguali

Qualcun altro ha aggiunto

Bellissimi, ecco da chi ha ripreso piero

Insomma, che si parli di musica o di altro, Piero Barone riesce sempre a lasciare il segno. Il tour in giro per il mondo si sta rivelando un successo e il pubblico impazzisce per la loro musica.

CARO BOLLETTE, COME RISPARMIARE. IL VIDEO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE