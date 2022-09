“Nessuno può…” Ornella Muti svela il suo segreto: immediata la reazione dei fan – FOTO

L’attrice Ornella Muti svela il suo segreto ai fan senza alcun preavviso: la loro reazione è immediata, ma la FOTO non ha paragoni.

In seguito alla recente pubblicazione di alcuni indelebili ricordi, vissuti in prima persona dall’attrice romana – sul set di importanti pellicole cinematografiche nel corso del suo prolifico percorso artistico e al fianco di colleghi di stimata fama internazionale, Ornella Muti ha infine voluto svelare al pubblico un ultimo segreto.

Ornella Muti, un passo indietro: poi il momento della verità

L’omaggio rivolto, rispettivamente, ad Alain Delon – ricordando la première al suo fianco nel 1977 – e, poco più tardi, alla sensibilità e al talento della leggenda del cinema, l’attrice Irene Papas scomparsa nella giornata di ieri – 14 settembre – e con cui si ritrovò a condividere una piccola parte di riprese di un noto thriller “Cronaca di una morte annunciata”, la Muti ha poi voluto soffermarsi sulla sua vita privata. E, in particolar modo, su un dettaglio onnipresente della sua routine quotidiana.

I fan della bellissima interprete non hanno potuto – dunque – che ammirare all’improvviso l’assoluta onestà dell’artista e commentare infine quanto lei ha desirato mostrare loro.

Ornella Muti, I fan reagiscono con sincerità allo scatto

“Il mio supporto e il mio consigliere da anni“, ha ammesso dunque l’attrice – classe 1955 – in didascalia, introducendo l’argomento. Grazie a un’ultima pubblicazione su IG – avvenuta in queste ore – la nata sotto il segno dei Pesci è riuscita infatti a esporre in primo piano, e senza più fraintendimenti, uno scorcio inatteso della sua vita quotidiana. Il segreto è stato quindi svelato a 360° ai suoi oltre 310mila follower e attraverso uno scatto realizzato – con tutti i dettagli sulla questione – grazie anche al contributo della sua adorata figlia, Naike Rivelli.

Al gioioso ringraziamento riportato dall’attrice, nei confronti dell’imprenditore e nutrizionista Gianluca Mech, anche la reazione del pubblico in rete non si sarebbe fatta attendere. L’evidente beneficio che la varietà dei prodotti le avrebbero garantito nel corso del tempo, ha spinto l’attrice a parlarne pubblicamente.

“NESSUNO PUÒ PARAGONARSI A TE”

Scrive un utente elogiando stavolta la bellezza a tutto tondo della pluripremiata interprete, quanto della linea dietetica “Tisanoreica“, definendola come il frutto di una preziosa tradizione fondata nel lontano 1911. “Ottima la linea“, confermerà – a tal proposito – una seconda fan che, come lei, avrebbe testato più volte i vantaggi del suddetto metodo.

E in conclusione, fra gli apprezzamenti riportati di seguito al luminoso scatto in cucina, “ecco qual’è” – sottolineerà infine un ultimo fan con soddisfazione per la scoperta – “il tuo segreto di bellezza“.

TOTTI INSIEME A NOEMI ED ISABEL. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. IL VIDEO