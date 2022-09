Silvia Toffanin non ne vuole sapere di seguire gli ordini imposti dal marito per quanto riguarda “Verissimo” e vuole a tutti i costi lei.

Silvia Toffanin sta per tornare con una nuova e imperdibile stagione di “Verissimo” che anche quest’anno andrà in onda il sabato e la domenica con un doppio appuntamento. Il programma da anni ottiene ottimi risultati, sia per la bravura e il talento della conduttrice sia per la scelta degli ospiti che lasciano il segno ogni volta.

Ed è proprio degli ospiti che bisogna parlare. Il pubblico non vede l’ora di sapere se Ilary Blasi sarà invitata al primo appuntamento della trasmissione e cosa rivelerà sulla separazione da Francesco Totti.

Silvia Toffanin e Ilary Blasi, un’amicizia di venti anni

Silvia Toffanin e Ilary Blasi sono molto amiche. Si sono conosciute ai tempi di “Passaparola” dove entrambe erano le letterine del programma. Gerry Scotti è stato un papà per le due ed oggi sono più unite che mai.

Secondo il web, la conduttrice di “Verissimo” sarebbe a conoscenza della verità riguardo alla storia tra la sua amica e il pupone e gli italiani si chiedono quando ospiterà la collega per parlare della vicenda più seguita negli ultimi tempi.

L’ordine di Pier Silvio Berlusconi

Come tutti sanno, “Verissimo” è uno dei programmi Mediaset e quindi sotto il controllo di Pier Silvio Berlusconi, compagno di Silvia Toffanin.

Secondo quanto si legge sul web, sarebbe stato proprio l’imprenditore a vietare alla madre dei suoi figli di invitare, almeno per adesso, Ilary Blasi nello studio di “Verissimo“.

Non conosciamo i motivi di tale scelta, ma sembra proprio che l’ex moglie di Francesco Totti non sarà una degli ospiti del primo appuntamento della nuova stagione. Intanto, però, l’ex marito non ha perso tempo ed ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, rivelando dei dettagli raccapriccianti.

Dal canto suo, la Blasi si è limitata a ribadire

ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli. La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni.

In ogni caso, non mancherà occasione per Silvia Toffanin e Ilary Blasi confrontarsi a cuore aperto come è accaduto in precedenza. Per adesso, però, tutto tace ma gli italiani sono stufi di aspettare.

CARO BOLLETTE, COME RISPARMIARE. IL VIDEO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE