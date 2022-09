Spice Girls, violentata prima del debutto: il racconto da brividi fa il giro del mondo

Spice Girls, una delle cantanti della celebre band musicale ha deciso di raccontare un retroscena sul debutto: parole scioccanti.

Le Spice Girls sono indubbiamente una delle band più famose del mondo. Nel corso degli anni, il celebre gruppo ha raggiunto picchi notevoli e risultati esagerati dal punto di vista commerciale. Composto da Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown e Victoria Adams, il gruppo ha iniziato le scalate con ‘Wannabi’, una delle canzoni più famose della storia musicale.

Le cantanti hanno anche carriere da soliste: per questo motivo, ci sono periodi interi in cui non si sente proprio parlare delle Spice Girls. In epoca recente, ad esempio, la band si è esibita alle Olimpiadi del 2012 mentre il tour del 2019 è stato memorabile e ha registrato numeri impressionanti dal punto di vista delle presenze.

Melanie Chisholm è sicuramente uno dei membri principali del gruppo: la classe 1974 ha deciso di svelare un retroscena devastante.

Spice Girls, chi è Melanie Chisholm

Le Spice Girls, più che un semplice gruppo musicale, sono state un movimento culturale: l’obiettivo principale delle cinque donne era quello di mettere in mostra il cosiddetto ‘Girls Power’.

Melanie C è sicuramente uno dei membri più apprezzati: la nativa di Whiston, nella sua immensa carriera, ha venduto più di 108 milioni di dischi (85 con il suo gruppo). Come se non bastasse, è l’unica artista in Gran Bretagna ad aver ottenuto la prima posizione nelle classifiche britanniche come solista, come duo, quartetto e quintetto.

Anche lei, nel novembre 2007, si è riunita con le Spice Girls per lanciare un nuovo brano e soprattutto per un tour mondiale che ha avuto una durata trimestrale. La classe 1974 ha deciso di fare una rivelazione da brividi: la storia è veramente drammatica.

Spice Girls, il racconto da brividi di Melanie Chisholm

Melanie Chisholm, dopo tanti anni, ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare cosa è successo la notte prima del debutto delle Spice Girls.

Le ragazze, in quegli anni di grande successo, decisero di volare ad Istanbul per l’esordio del loro tour mondiale. La serata fu incredibile, ma Mel ha scelto di parlare dopo 25 anni. La cantante, a quanto pare, fu violentata da un massaggiatore dell’albergo.

“quello che mi è successo l’ho seppellito immediatamente, perchè cerano altre cose su cui concentrarsi”

Melanie sta pubblicizzando il suo libro autobiografico: questa è stata l’occasione buona per raccontare ai fans il suo dramma.

