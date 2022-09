Storie italiane, il dramma che ha sconvolto Eleonora Daniele: “Nessuno se lo aspettava”

Eleonora Daniele è sconvolta e durante la puntata di “Storie italiane” aggiorna i fan sulla situazione drammatica nelle Marche.

È terminata la prima settimana della nuova stagione di “Storie italiane” che ancora una volta ha alla conduzione Eleonora Daniele, molto amata dal pubblico italiano che la segue dal 2013 e non può fare a meno di ammirarla e supportarla.

Quest’anno, il programma di cronaca e attualità avrebbe in serbo molte novità e alcune di queste sono state già rivelate. Il format piace molto ai telespettatori e in pochi giorni il numero di share e ascolti è arrivato alle stelle.

“Storie italiane”, le novità della stagione in corso

Il 12 settembre è partita la nuova stagione di “Storie italiane” che ha visto come protagonista delle puntate la Regina Elisabetta, di cui se n’è parlato a lungo e se ne parlerà almeno fino al 19, il giorno dei funerali della sovrana.

Tra una notizia e l’altra, però, nel corso del primo appuntamento la conduttrice ha rivelato la prima novità dell’anno. Si tratta di un cambiamento riguardo allo studio, infatti, è stato ampliato ed da quest’anno in poi la parte dedicata alle interviste si svolgerà da un altro lato. La presentatrice ha spiegato

VI MOSTRO L’ALTRA PARTE DELLA MELA, L’ALTRA PARTE DEL NOSTRO STUDIO CHE SI È INGRANDITO QUEST’ANNO E RINGRAZIO TUTTI I TECNICI DELLA RAI E COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO AD ALLARGARLO.

La tragedia nelle Marche

Nonostante l’importanza data in questi giorni alla Regina Elisabetta e alla Royal Family, Eleonora Daniele non ha perso di vista il senso del programma e così nella seconda parte della puntata di venerdì ha raccontato cosa sta succedendo nelle Marche.

Si è verificata un’alluvione nella notte tra il 15 e il 16 settembre che ha portato a delle conseguenze preoccupanti. Per adesso, sono 10 le vittime e 4 dispersi. La conduttrice ha aperto il collegamento con l’inviato Pierpaolo Rivalta e poi si è lasciata andare all’emozione affermando

NESSUNO SI ASPETTAVA UNA COSA DEL GENERE, PERCHé AVVENGONO QUESTI FENOMENI: NON SONO PREVEDIBILI?

Sembrava quasi l’apocalisse ciò che è accaduto nelle Marche, l’alluvione si è presentata improvvisamente con un temporale caratterizzato da 419 millimetri di pioggia in 7 ore che si è sviluppato lungo la linea tra l’Appennino Toscano e la costa delle Marche. Attualmente circa 300 vigili del fuoco sono al lavoro nelle province di Ancona e Pesaro Urbino.

La Daniele non ha potuto fare a meno di commentare l’accaduto, riferendo

SONO IMMAGINI CHE NON AVREMMO VOLUTO MAI LONTANAMENTE VEDERE.

Poi l’appello

DATECI AGGIORNAMENTI, ANCHE PER DARE UN AIUTO AI VOLONTARI CHE STANNO LAVORANDO IN QUELLE ZONE.

Non è la prima volta che si verifica tale fenomeno, era già accaduto otto anni fa. Le persone si sono ritrovate improvvisamente in una situazione di estrema pericolosità in pochissimo tempo. Il messaggio degli esperti è quello di prevenire tali vicende, con azioni che mettano in salvo l’ambiente in cui viviamo. La conduttrice ha sottolineato di essere disponibile insieme alla redazione a seguire da vicino l’evento.

