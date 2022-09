Beatrice Borromeo senza freni, si lascia andare: intima confessione sul suo Pierre

Beatrice Borromeo si è lasciata andare, confessando un aspetto intimo del suo matrimonio con Casiraghi: un dettaglio molto privato che ha lasciato senza fiato.

Sposati dal 2015, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi incarnano l’ideale di storia da favola. Principe e principessa dagli occhioni azzurri e i dai capelli biondo dorato, sono accumanti non solo da un fascino senza euguali, ma anche da un’eleganza senza tempo.

Entrambi testimonial di Dior, è in particolare la Borromeo a far parlare ogni volta coi suoi look: il suo gusto per la moda ha fatto sì che si stata denominata “Royal più chic d’Europa”.

Modella e giornalista, questa volta a catalizzare i riflettori, invece, un retroscena che riguarda la sua vita privata. Una sua confessione sul marito Pierre ha lasciato il segno.

Beatrice Borromeo senza freni: rivelazione sorprendente

Genitori di Stefano e Francesco, la Borromeo e il suo Pierre stanno crescendo i loro bambini a Palazzo, anche se durante la pandemia hanno passato diverso tempo in una dimora situata nella campagna francesce. Entrambi amano molto la natura.

La 36enne riesce a passare dall’essere una diva di stile nelle sue tante apparizioni pubbliche, a una mamma di famiglia dai look minimal: in ogni caso è sempre impeccabile, dimostrando la sua eleganza innata.

A renderla così luminosa anche l’amore che da anni la lega con il figlio di Carolina di Monaco. Dopo 10 anni di fidanzamento, si sono sposati e oggi sono legati da un matrimonio lungo 8 anni: proprio sul reale, la giornalista si è aperta come mai prima.

Beatrice Borromeo cosa pensa del suo Pierre, lo confessa davvero

Durante un’intervista podcast a Lily and Klaus, la Borromeo ha raccontato molto di sè. In questo ultimo anno ha ripreso in mano il lavoro, dandosi alla produzione di documentare.

Certo gestire attività lavorativa e figli non è semplice, ma Beatrice ha un fedele aiutate: il marito. La reale monegasca ha raccontato come sia un padre premuoroso e come adori organizzare feste per i loro bimbi. Ed è qui che la 36enne si è lasciata andare con una confessione che ha sciolto tutti:

mi sento davvero fortunata

Le parole di Beatrice nei confronti di Pierre che confermano il forte sentimento che li lega: non a caso sono una delle coppie reali più adorate sulla faccia della terra.

