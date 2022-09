Can Yaman si dichiara a Francesca Chillemi: “Amatela…”. La reazione del marito dell’attrice

Can Yaman non avrebbe resistito al fascino della bella siciliana e ha lasciato trapelare quello che prova. La dichiarazione.

Francesca Chillemi e Can Yaman stanno facendo sognare il pubblico. La loro interpretazione in “Viola come il mare” è stata così autentica e profonda che hanno lasciato intendere a tutti di essere una coppia dentro e fuori dal set.

Non solo questo, è bastato sbarcare al Cinema di Venezia per fugare ogni dubbio con i fans.

Belli, affascinanti e complici. I loro sguardi hanno lasciato davvero poco spazio all’immaginazione e il grande pubblico è certo: “Si amano!”.

Tuttavia, le seguaci dello splendido attore turco spesso prendono di mira ogni donna che gli graviti attorno ed è un attimo che sui social si leggono commenti di ogni genere che screditano, in questo caso, l’ex Miss Italia.

La dichiarazione d’amore di Can Yaman

Proprio per questa ragione Can Yaman è dovuto intervenire per placare gli animi un po’ troppo bollenti delle sue fan:

“Devo chiedervi una cosa, dovete voler bene a Francesca. Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un attrice top, è una bravissima persona, amatela.”

Questa confessione ha lasciato ancora meno spazi a dubbi riguardo una loro possibile liaison. Ma cosa c’è di vero? Se il bel Can è single dopo la fine della sua relazione con Diletta Leotta, Francesca Chillemi ha un compagno da diverso tempo. Si tratta dell’imprenditore Stefano Rosso, figlio di Renzo il patron del marchio Diesel.

I due ebbero un breve flirt nel 2010 per poi rincontrarsi nel 2015 e innamorarsi perdutamente. La coppia non si è mai sposata ma nel 2016 hanno dato alla luce la piccola Rania.

Riguardo il loro amore, all’inizio un po’ burrascoso, l’attrice aveva dichiarato: “Abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra. Forse più io di lui. Ogni volta che lo rivedevo perdevo un po’ la testa però c’era sempre un motivo che ci allontanava, ma mai in modo definitivo.”

La reazione del compagno di Francesca Chillemi

Tuttavia su Instagram si vocifera da tempo di una crisi tra la Chillemi e il suo compagno e ad alimentare le voci è stato il settimanale Chi testimoniando di aver beccato Can Yaman uscire la mattina presto dall’abitazione della bella siciliana, con il volto coperto da un cappuccio, mentre lo attendeva una macchina. E questo è successo per ben due notti.

Cosa sta accadendo realmente tra i due e come l’avrà presa Stefano Rosso? Al momento non ha manifestato la sua reazione pubblicamente ma si vocifera che abbia perdonato la compagna della presunta scappatella.

Non ci resta che attendere per scoprire se i fan della coppia Chillemi-Yaman possono finalmente gioire, seppure ci si augura che l’attrice possa appianare i problemi con il padre di sua figlia.