Elisabetta Canalis regala un sabato di piacere a milioni di fan. Su Instagram si mostra come mamma l’ha fatta e tutti non hanno occhi che per lei.

Bella come poche, Elisabetta Canalis sa tenere a bada e movimentare allo stesso tempo i suoi follower più affezionati. Diventata famosa negli anni ’90, inizialmente debuttando come comparsa nel film di Leonardo Pieraccioni, Il pesce innamorato e successivamente come showgirl e velina di Striscia la Notizia, Elisabetta oggi, può ritenersi soddisfatta della sua carriera e del suo successo.

Classe 1978, la Canalis è sempre stata un’icona di bellezza tutta italiana, mora, fisico slanciato e curve al punto giusto hanno incarnato per anni il modello di donna ideale. Ex fidanzata di Christian Vieri la ricordiamo con piacere posare con la maglia dell’Inter, squadra nella quale Bobo giocava da anni.

Il cuore di Elisabetta è sempre stato abbastanza travagliato, la storia naufragata con l’attore George Clooney e qualche altro piccolo dispiacere hanno fatto espatriare l’ex velina ora felicemente sposata con Brian Perri, noto chirurgo di Los Angeles.

La carriera di Elisabetta è sempre stata ricca di successi. Gli anni d’oro sono stati senza dubbio quelli ’90 e 2000, insieme ad Elisabetta Corvaglia, sua collega e storica amica, ha fatto girare la testa a milioni di italiani in più di un’occasione.

La mora e la bionda erano molto legate, hanno condiviso per anni il bancone di Striscia la Notizia ma all’improvviso tutto è cambiato. Per una serie di vicissitudini, di cui ancora oggi non si conoscono le motivazioni, la Canalis e la Corvaglia sono diventate due estranee. In qualche intervista passata dichiararono di aver sofferto molto per questo allentamento ma a conti fatti nessuna ha fatto il primo passo per far pace.

La cosa non ha affatto turbato la Canalis che continua a condurre la sua vita con estrema serenità. L’ultima foto scattata prima di un backstage ha suscitato non poche reazioni positive.

La modella tiene in mano il suo cellulare, si fotografa allo specchio, i capelli bagnati tirati dietro la nuca, il trucco che esalta i suoi occhi da cerbiatta e il vestito stretto sul seno, mettono in risalto la sua infinita bellezza, mostrando al mondo la sua perfezione.

GRAZIE PER I 5000 FOLLOWER DALLA REDAZIONE DI YESLIFE- GUARDA VIDEO E SEGUICI SU TIK TOK