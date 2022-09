Furia Maria De Filippi, ricomincia ‘’Tu sì que vales’’: in onda scene mai viste prima. “Non mi sono mai arrabbiata così tanto”. Cosa è successo?

Stasera in onda l’atteso ritorno di ”Tu sì que vales”. Telespettatori incollati alla tv per vedere cosa è successo tra Maria De Filippi e un concorrente. Scene mai viste prima!

Tutto pronto per la nuova stagione televisiva. Come ben si sa, ogni anno settembre rappresenta l’inizio di un palinsesto tutto da scoprire che andrà ad animare le giornate e le serate degli italiani.

I programmi più attesi restano sempre quelli di Maria De Filippi: da “Amici”, a “C’è posta per te”, “Uomini e donne”, fino a “Tu sì que vales”, che inaugura i sabato sera della nuova stagione.

Sabato 17 settembre il via alla nuova edizione, sono tante le curiosità che riguardano la prima puntata.

In anteprima, sul web, sono stati annunciati gli ospiti: primo tra tutti Luigi Strangis fresco vincitore dell’ultima edizione di ‘’Amici’’ che presenterà il nuovo singolo intitolato ‘Stai bene su tutto’. E che riceverà anche il suo primo disco d’oro consegnato da Giordana Angi, anche lei ex concorrente del talent.

Conduttori, giudici e il grande ospite della prima puntata

Ma non è tutto qui. Ospite attesissimo il campione olimpico Marcel Jakobs.

Alla conduzione ci saranno, come di consueto, Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni affiancati dalla ballerina Giulia Stabile.

In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

E a proposito dell’attrice romana maggiore spazio verrà dato a ‘’Giovannino’’che avrà un ruolo da protagonista nelle dinamiche dello spettacolo di varietà.

La furia di Maria De Filippi

Maria De Filippi in occasione della presentazione della nuova stagione ha raccontato un aneddoto mai accaduto prima:

“Si è presentato un signore con i suoi quadri. Fingeva di essere venuto per dare un aiuto umano a una redattrice. Mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv”.

Dunque, i telespettatori attendono di scoprire cosa è successo durante le registrazioni del programma per vedere la reazione della moglie di Maurizio Costanzo. Non è facile mandarla su tutte le furie e a quanto pare il signore in questione non solo ci è riuscito ma l’ha fatto come non era mai successo prima d’ora in oltre 20 anni di carriera in tv.

Ne vedremo delle belle!