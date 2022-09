Letizia di Spagna, sopresa stupefacente: il momento più bello rovinato da un incidente imbarazzante

Letizia di Spagna ha spento 50 candeline, vivendo un momento di forti emozioni. A lasciarla senza fiato una sorpresa sorprendente, totalmente inaspettata. Ma poi un incidente ha rovinato tutto.

Emozioni contrastanti. Letizia di Spagna porterrà per sempre nel cuore un momento molto intenso, ma al contempo imbarazzante, vissuto in questi giorni.

La moglie del Re Felipe ha, infatti, spento 50 candeline: un grande traguardo a cui è arrivata nel migliore dei modi, visto che dimostra molto meno della sua età, quasi come se il tempo si fosse per lei fermato.

Per l’importante ricorrenza è stata contornata dalla sua splendida famiglia composta dal Re di Spagna – con cui è legata da 18 anni – e le loro figlie Leonor e Sofia, sempre più grandi e simili a lei, sia in fatto di bellezza, sia di eleganza.

La Ortiz, ex giornalista, è da sempre considerata un’icona di stile, tanto che i suoi look sono copiati in tutto il mondo. Persino coi capelli del suo grigio naturale ha fatto tendenza, dimostrando così quanto la sua personalità sia carismatica.

Letizia di Spagna, grandi festeggiamenti: tra emozioni e imbarazzo

Nonostante sia molto presa in questi giorni, Letizia ha festeggiato in grande i suoi 50 anni. Affianco di Felipe, infatti, sta facendo le valige per partire alla volta di Londra: la coppia non mancherà ai funerali della Regina Elisabetta, in programma per il 19 settembre.

Malgrado sia stata molto impegnata a pianificare il viaggio, a Palazzo non sono mancati momenti di festa per la Ortiz. Nata il 15 settembre 1972 a Oviedo, l’ex giornalista è stata innondata di auguri: a dedicarle un pensiero anche il Premier spagnolo Pedro Sánchez.

Contornata da molto affetto, ha brindato alla nuova decade nell’entusiasmo più totale, anche se a porte chiuse: la reale ha festeggiato in intimità con la sua famiglia, per poi presenziare a un evento dove è accaduto l’inaspettato.

Letizia di Spagna resta senza parole, accade l’inaspettato

Al fianco di Felipe, Letizia ha presenziato a evento in occasione dei 50 anni – coincidenza sorprendente – festeggiati dall’Associazione AECC, la cui missione è la ricerca sul cancro. L’evento non era nei programmi del marito della Ortiz che però ha fatto di tutto per esserci. I due si sono mostrati molto complici.

Alla manifestazione la Ortiz ha osato molto, forse anche per festeggiare il compleanno, sfoggiando un abito completamente tempestato di paillets – molto aderente – firmato Nina Ricci. Meravigliosa ha lasciato tutti senza fiato, come è accaduto a lei a seguito di una sopresa sorprendente.

l’orchestra e il coro nazionale spagnolo le hanno dedicato un brano, per festeggiare i suoi 50 anni

Unica nota stonata il fatto che il meraviglioso abito, sotto le luci della sala, è apparso un po’ trasparente, svelando la biancheria di Letizia.

Ma La Ortiz non ha dato troppo peso alla cosa e si è commossa, alzandosi in piedi in gesto di ringraziamento per la sorpresa incredibile.

