Romina Power, arriva l’annuncio tanto atteso: “accadrà domani e speriamo bene…” – FOTO

Romina Power comunica a tutti i suoi fan quello che accadrà domani, l’emozione è tanta ed in milioni le fanno gli auguri.

Arrivata in Italia da Los Angeles (America) agli inizi degli anni ’60, Romina Power è entrata in poco tempo nel cuore degli italiani. Dopo la morte del padre si è trasferita con la madre, il suo compagno e la sorella per ricominciare una nuova vita ed è quello che è successo durante le riprese del film Nel Sole.

Sul set cinematografico ha incontrato il suo primo e grande amore Al Bano Carrisi, giovane cantante emergente ancora sconosciuto al mondo della musica. I due si innamorano in poco tempo e nel giro di qualche anno decidono di unirsi in matrimonio mentre la loro carriera da cantanti va a gonfie vele.

Da questa unione nascono Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Gli anni ’70/’80 sono stati felicissimi per Romina ed Al Bano, uniti dall’amore e dal successo erano invincibili sul palco e nella vita. Il pubblico li ha apprezzati fin da subito, l’affetto negli anni non è svanito ed oggi rappresentano ancora una colonna portante della musica italiana.

La storia tra Romina ed Al Bano è stata segnata da una gravissima tragedia, nel 1994 iniziano i primi problemi quando per cause mai accertate, la loro primogenita Ylenia scompare nel nulla. La ragazza non è mai stata ritrovata ed una sentenza del Tribunale di qualche anno fa l’ha dichiarata morta archiviando completamente il caso.

Il dolore in soli 8 anni ha consumato il rapporto, Al Bano e Romina decidono di lasciarsi per sempre e divorziare, per poi riavvicinarsi artisticamente pochi anni fa. La loro musica continua ad emozionare come il primo giorno che cantarono insieme Atto I, un disco in versione LP del 1975.

La bella e dolce Romina è ancora molto seguita, soprattutto sui social dove ha appena annunciato cosa accadrà domani, con un semplice “Speriamo bene!”, fa sapere ai suoi fan che sarà ospite alle 16.30 a Verissimo su Canale 5. In milioni hanno già commentato su Instagram che seguiranno con piacere la trasmissione.

