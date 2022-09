Tommaso Zorzi schiacciato dal peso della verità: “lo ammetto, l’ho fatto per anni”

Tommaso Zorzi, schiacciato dal peso della verità, ammette la sua più grande colpa: “è vero, l’ho fatto per anni”. A cosa si stava riferendo il conduttore?

Dopo la vittoria conseguita al “Grande Fratello Vip 5”, la carriera di Tommaso Zorzi è stata un susseguirsi di opportunità e di successi. Il conduttore e scrittore, in primo luogo, ha avuto la possibilità di mettersi alla prova come padrone di casa de “Il punto Z” (2021), format trasmesso all’interno della piattaforma Mediaset Infinity.

Successivamente è stata la volta de “L’isola dei Famosi” (2021), nell’ambito della quale l’ex gieffino ha ricoperto il ruolo di opinionista. Nella primavera 2022, la BBC ha deciso di affidare a Zorzi la conduzione di “Questa è casa mia” e “Tailor Made – Chi ha la stoffa?”, entrambi trasmessi su Real Time.

Non è da escludere – a giudicare dai consensi ottenuti sul piccolo schermo – che Zorzi non possa ritrovarsi presto al timone di programmi ben più noti, in onda sulle reti nazionali.

Tommaso Zorzi, la confessione spiazzante sui social: “lo ammetto, l’ho fatto per anni”

Nonostante si sia recentemente affacciato al contesto televisivo nelle vesti di presentatore, il veicolo di comunicazione preferito da Tommaso Zorzi sono senza dubbio i social network.

Su Instagram, la piattaforma che lo vede maggiormente attivo, l’influencer comunica quotidianamente con i suoi 2 milioni di followers, che amano rimanere aggiornati rispetto a tutto ciò che accade al conduttore.

Proprio stamani, Tommaso ha sorpreso i suoi sostenitori con una serie di Instagram stories divenute in breve tempo virali. L’ex gieffino, appena uscito dalla palestra, ha confessato un’assurda verità che lo riguardava.

Tommaso Zorzi schiacciato dalla verità: il VIDEO in cui ammette tutto

Ironico e scoppiettante come solo lui sa essere, Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad una sconvolgente confessione proprio nella giornata di oggi.

Appena terminata la sua sessione di allenamento in palestra, l’influencer ha esordito così all’interno delle Instagram stories:

“Non c’è niente che me la fa tirare di più di quando mi sono allenato al mattino e mi sento in diritto di giudicare chi non si è allenato…ovvero io per ventitré anni!”.

Un’esternazione letteralmente alla “Tommaso Zorzi”, di fronte alla quale milioni di fan saranno indubbiamente capitolati. Con il suo senso dell’umorismo travolgente, il conduttore ha colpito nel segno anche questa volta.