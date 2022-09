Totti-Ilary, parla l’avvocato di Fabrizio Corona: “Non c’è dubbio, lo faranno”

La storia di Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad incuriosire gli italiani che dopo due mesi non sono ancora convinti che tra i due sia davvero finita.

Anche le storie d’amore più belle finiscono, o forse non lo sono mai state. Eppure, quella di Francesco Totti e Ilary Blasi è stata una favola che ha fatto sognare milioni di italiani che ancora oggi stentano a credere che i due si siano lasciati definitivamente.

Sono passati due mesi da quando l’ex coppia romana ha annunciato la separazione e da quel giorno i media non hanno fatto altro che parlare dei due vip: il calciatore e la letterina sono ormai due sconosciuti.

La verità non è ancora venuta a galla, ma c’è chi non ha potuto fare a meno di sganciare un’ulteriore bomba sulla storia della coppia romana: Fabrizio Corona ha detto la sua al riguardo.

Il re dei paparazzi avrebbe condiviso sui social un post dove ha parlato solo ed esclusivamente della soap opera romana, affermando di sapere la verità da sempre, senza mai essere creduto.

Così ha scritto

Ora è giunto, caro pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi… Complimenti il furto dei rolex come primo reato è azzeccato. Tra 3 anni, finita la condanna (che non arriverà mai), varranno il triplo. A presto, molto presto.

Dopo aver letto le parole di Corona, molti hanno fatto un passo indietro ripensando al 2018, quando il re dei paparazzi era stato cacciato prepotentemente dalla casa del “Grande fratello vip” ed iniziò una lunga litigata con la Blasi, all’epoca conduttrice.

Ora si attende un riscontro da parte dell’ex coppia romana che almeno per questo potrebbe rimanere unita. L’avvocata di Corona si aspetta che i due possano passare per vie legali, lo avrebbe riferito ai microfoni di Fanpage.

Così avrebbe spiegato

Lo quereleranno di sicuro. Non c’è dubbio, l’ho già messo in preventivo.

Riguardo alla scelta di Instagram di chiudere il profilo di Corona ha affermato

Accade perché è Fabrizio? Non lo so, ma il sospetto mi viene. Far tacere i dissidenti è una roba da Putin.