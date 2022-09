Valentina Vignali sempre più illegale: la famosa influencer ha pubblicato delle foto sul suo profilo di Instagram che hanno fatto girare la testa a tutti i suoi followers

Valentina Vignali non aveva di certo intenzione di diventare una influencer quando ha cominciato la sua carriera nel mondo dello sport, ma la bellezza della famosa cestista non è di certo passata inosservata. Infatti, col passare degli anni, tante persone che non seguono il basket hanno cominciato ad appassionarsi e a seguirla così anche nella sua vita privata.

Valentina Vignali sempre più seguita

Nel corso degli anni, abbiamo avuto modo di conoscere bene Valentina. Abbiamo assistito ai momenti difficili della sua vita, l’abbiamo vista piangere, ma anche rialzarsi e alla fine rimboccarsi le maniche. Infatti, per molti, è stato un vero e proprio esempio, la dimostrazione che anche il dolore con il passare del tempo non può che passare.

La ricordiamo tutti quando ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia, la bella Valentina ha raccontato la sua storia e ha risolto tanti aspetti della sua vita. Stare chiusa in una casa h24, senza distrazioni, può essere infatti una opportunità per riflettere e capire che direzione dare alla propria vita.

Una bellezza da record

Valentina sui social è seguita da milioni di persone e con loro condivide sempre momenti di vita quotidiana, ma anche tante foto che riscuotono puntualmente molto successo. Proprio come è successo nell’ultimo caso.

Valentina ora si sta godendo i suoi ultimi giorni d’estate, prima di tornare con i suoi primi impegni di settembre. Nell’attesa, ha intenzione di rilassarsi e assaporare ogni istante di questa estate che sta per giungere a capolinea.

“Ma che fisico hai? Ti seguo da quando eri piccolissima e vederti crescere così è un piacere, hai avuto un glow up incredibile, complimenti”

Nella foto pubblicata, Valentina legge un libro mentre è stesa su un lettino a pancia in giù. Lo scatto non lascia molto spazio all’immaginazione: dopo tanti anni di palestra e di duro lavoro, Valentina è riuscita ad ottenere un fisico incredibile.

