Alberto di Monaco è in missione segreta, ma cosa starà facendo in Italia? La notizia crea curiosità ed anche qualche supposizione.

Dal 6 aprile 2005, Alberto è il Principe di Monaco, unico figlio maschio di Ranieri III e di Grace Kelly, fratello di Carolina di Monaco e Stefania di Monaco. Alberto non venne incoronato immediatamente la dipartita del padre, ma in due volte. La prima dopo tre mesi, nel rispetto del lutto familiare, la seconda, nella cattedrale cittadina il 19 dicembre 2005 per segnare ufficialmente l’inizio del suo principato.

Dal 2011 è sposato con la nuotatrice olimpionica Charlène Wittstock, dalla quale ha avuto due gemelli, la principessa Gabriella ed il principe ereditario Giacomo. Inoltre Alberto è padre di altri due figli nati da un precedente matrimonio, Jazmin Grace Grimaldi e Alexandre Grimaldi-Coste.

Cosa ci fa Alberto di Monaco in Italia? Svelato il misterioso dilemma

Salito al trono dopo la morte del padre, Alberto di Monaco è un fervido sostenitore della difesa dell’ambiente, della conservazione degli oceani e le energie rinnovabili, per tali motivi, nel 2006, ha fondato la Fondazione principe Alberto II per combattere attivamente il surriscaldamento globale.

In queste ore Alberto è stato avvistato in Italia e sembra che il Principe sia in missione segreta, ma a che proposito? Atterrato a Genova, la sua visita è stata annunciata poche ore prima dell’arrivo, i motivi principalmente sono due. Il primo riguarda una visita privata e non istituzionale mentre il secondo motivo riguarda un motivo ben più serio.

Il Principe ha fatto tappa a Quinto, ospite dell’architetto Renzo Piano, suo vecchio amico e figura di riferimento in un lavoro che dovrà presto portare a termine. L’esperto sta studiando un progetto di bonifica su sei ettari di terreno del Mar Mediterraneo, l’intera area interessata si chiamerà Mareterra, battezzata in questo modo proprio dal Principe stesso.

L’architetto sta progettando un edificio che prende il suo nome “Le Renzo”, il quale ospiterà ben 120 residenze di lusso. Ecco svelato l’arcano motivo della missione segreta del Principe in un giorno qualunque in Italia.

MARCHE , MADRE CERCA SIL SUO PICCOLO DISPERSO. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA