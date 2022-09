La sorpresa pare abbia colto tutti impreparati, a partire dallo stesso Alberto Matano, di fronte alla FOTO però non ci sono dubbi: “sono pazzeschi!”

A distanza di alcuni giorni dai festeggiamenti in onore del 50esimo compleanno del conduttore e giornalista Alberto Matano pare non accennino a diminuire, in rete, le novità a proposito della serata tenutasi al Jackie O’ di Roma. E, in particolare, al post serata. Accompagnato stavolta da alcuni regali recapitati “segretamente” all’adorato festeggiato.

Alberto Matano, i romantici retroscena del suo 50esimo

Se in cima alla lista degli ospiti speciali, si è rivelata – come sempre – la conduttrice Mara Venier, non sarebbero mancati – al contempo – anche alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo ma decisamente “a sorpresa“.

Fra questi si sarebbero accreditati un posto di rilievo – nei retroscena – la carismatica attrice Nancy Brilli, l’amico e attore Claudio Santamaria, già ultra presente alle sue nozze con Riccardo Mannino – tenutesi quest’estate alle porte della Capitale – e infine, in maniera ancor più inaspettata, il virologo genovese Matteo Bassetti.

“La bonaggine” di Matano, come sottolinea affettuosamente la stessa collega Andrea Delogu tra i commenti ad una sua ultima pubblicazione, sembra andare ben oltre le aspettative in questa metà di settembre 2022. E, ancor di più, a ridosso con l’inizio degli appuntamenti annuali dei nuovi format televisivi, fra cui la stessa “Vita In Diretta”.

Alberto Matano, la FOTO di fronte al gesto d’amore

“Chi li avrà mandati?” chiede con fittizia curiosità il giornalista, smascherando presto l’identità della conduttrice trentaseienne Roberta Morise.

Matano ha dunque inizialmente suggerito agli utenti di osservare “la meraviglia” dei fiori ritrovati all’interno del suo camerino, subito dietro le quinte dei palinsesti.

“Ma sono pazzeschi!”

Ha affermato il giornalista di origini calabresi alla vista del romantico pensiero inoltratogli dalla sua collega, inizialmente dalla “misteriosa” identità e infine postato successivamente – con emozione e tag di riferimento – nelle IG stories del suo profilo Instagram.

Una cosa è certa: le rose rosse e bianche, con tanto composizione a forma di cuore, non sono passate inosservate. Nel frattempo l’ex modella – anch’essa originaria del sud della penisola – ha scelto di trascorrere la giornata di ieri in dolce compagnia e sempre circondata dalle floreali bellezze della natura. Che sia soltanto una casualità? Chi può dirlo. Nel frattempo i rumors continuano a dilagare.

