L’artista salentina è stata beccata proprio con il famoso collega: una coppia inaspettata che fa sognare i fans di entrambi.

Alessandra Amoroso sembrerebbe essere innamorata e fidanzata da tempo. Nel 2020 si è concluso il suo fidanzamento storico con l’autore televisivo Stefano Settepani, conosciuto negli studi di ”Amici” di Maria De Filippi ma a quanto pare nello stesso anno ha intrapreso una nuova relazione che ha tenuto nascosta per diverso tempo. Solo ora circolano sui social video e foto della nuova coppia.

Alessandra Amoroso esce allo scoperto con lui

L’uomo misterioso, in realtà è un famoso cantante. Si tratta di Aiello, artista calabrese classe ’85.

In queste ultime ore non si parla d’altro che di questa nuova ship che i fans chiamano ”Amoriello”.

Nelle ultime ore sono circolate foto e video di uno al concerto dell’altra e la dedica del cantante alla collega con il brano “Il cielo di Roma“, infatti durante il suo concerto nella Capitale alla frase “A toccare le stelle con te“, guarda la collega salentina che viene ripresa da un fan e la quale, con una mano sul cuore, gli sorride e ripete le stesse frasi.

Poi lui va al concerto di lei e pubblica uno scatto scrivendo: “In attesa del tuo tiramisù e di una cena insieme”.

Ma c’è chi su Twitter chiarisce che in realtà i due sono una coppia da diverso tempo: “In che senso non sapevate di Aiello e Alessandra? È una cosa che si sa da non so quanti mesi, lui era pure a San Siro, compariva nelle sue storie l’estate, circolava pure un nome per la ship”.

Tutta la verità su di loro

Dunque, i due sono realmente fidanzati oppure no? Gli indizi sembrano lasciare poco spazio a dubbi. Lui già nel 2020, durante un’intervista, aveva speso bellissime parole su di lei: “È figa, genuina e autentica”.

Eppure la cantante nelle ultime ore ha deciso di smentire le voci che stanno circolando con un post condiviso sui social:

“E dopo l’autografo sul cuscino negato, anche il fidanzamento! Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa?”

E aggiunge le emoticon dei rulli di tamburi.

Da parte di Aiello, invece, ancora nè una conferma, nè una smentita.

Restano molti dubbi a tal riguardo perché gli indizi sono chiari e la smentita risulta debole. Cosa c’è di vero?

