Ambra Angiolini a cavalcioni dà il meglio di sé: la FOTO è diventata virale sul web

La giudice di “X Factor” si lascia ammirare in una posa davvero esplosiva: foto impagabile della meravigliosa Ambra Angiolini

Alla sua prima esperienza come giudice di “X Factor”, Ambra Angiolini sembra aver già raccolto consensi tra i numerosissimi fan del talent show. Accanto ai colleghi Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico, l’ex compagna di Massimiliano Allegri non ha minimamente sfigurato.

Nel corso della puntata d’esordio delle Auditions, la sensibilità e la capacità di lasciarsi andare alle emozioni sono andate di pari passo all’esuberanza dell’attrice, facendola entrare immediatamente nelle grazie del pubblico.

In questo ruolo sicuramente inedito per lei, la Angiolini saprà dare il meglio di sé. Esattamente come, a giudicare dall’ultimo scatto postato attraverso le stories, l’attrice non manca di fare quando si tratta di esibire la propria dirompente sensualità…

“X Factor”, Ambra Angiolini semina il panico alle Auditions: l’approvazione del pubblico è unanime

Divertente, solare e sensibilissima: questi gli aggettivi che sembrano descrivere al meglio la meravigliosa Ambra Angiolini, che abbiamo recentemente apprezzato nei panni di giudice ad “X Factor”.

Dopo una carriera spesa nel contesto cinematografico, l’ex di Francesco Renga e di Massimiliano Allegri ha deciso di mettersi alla prova nelle vesti di giudice. Vesti che, stando al responso del pubblico, sembrano calzare perfettamente alla classe 1977.

Sui social, parallelamente, Ambra continua sfornare scatti strepitosi che non mancano di elettrizzare i suoi sostenitori. L’ultimo tra questi, apparso mediante le Instagram stories, la ritrae in una posa a dir poco spaziale!

L’attrice dà il meglio di sé a cavalcioni: la FOTO è diventata virale sul web

All’età di quarantacinque anni, Ambra Angiolini è una vera e propria bomba di sensualità agli occhi di milioni di ammiratori. Il suo fisico impeccabile, nonostante lo scorrere del tempo, sembra essere quello di un’adolescente.

La foto che la giudice di “X Factor” ha pubblicato mediante le Instagram stories, risalente a qualche ora fa, ne mette in risalto l’insindacabile bellezza.

L’attrice, a cavalcioni su una cassa, indossa dei pantaloni aderentissimi e un gilet che lascia scoperto parte dell’addome.

“I rock you…” scrive Ambra a corredo della foto, consapevole dell’effetto strepitoso che quest’ultima avrebbe scatenato nei fan. Conoscendo i suoi ammiratori, i commenti alla story saranno arrivati a migliaia.

