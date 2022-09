Belen Rodirguez ha superato tutti i limiti pubblicando una fantastica fotografia su Instagram: la showgirl argentina mostra il didietro.

Belen Rodriguez è probabilmente la showgirl più apprezzata della nostra televisione. Bellissima e sensuale, la nativa di Buenos Aires ha conquistato in questi anni i cuori degli spettatori con il suo fascino, la sua femminilità e soprattutto le sue forme sconvolgenti. Sui social network, la 37enne continua a pubblicare immagini straordinarie con cui manda facilmente in tilt il web.

La Rodriguez, nel video postato qualche ora fa, sta camminando sul bagnasciuga: la passeggiata è uno spettacolo da capogiro e il costume che indossa copre quasi niente. La classe 1984 non ha paura di mostrare il suo corpo e in questi anni ha in realtà sbaragliando la concorrenza proprio con immagini piccanti.

Belen Rodriguez, la passeggiata diventa uno spettacolo incandescente: il costume non copre le natiche

La Rodriguez è tornata ad incantare tutti sui social network e ha pubblicato un contenuto alquanto particolare. La camminata in riva al mare non è uno spettacolo adatto a tutti.

La 37enne non ha mai deluso le aspettative degli utenti: questa volta si è presentata con un costume sottile davvero irresistibile.

Il fondoschiena, in particolare, non è completamente coperto: si intravede comunque qualcosa che fa impazzire veramente tutti. I suoi glutei, in particolare, sono in bella mostra. Ancora una volta, la conduttrice argentina ha lasciato il segno sul web.

Belen Rodriguez torna a parlare di Stefano: parole favolose

Belen, qualche giorno fa, ha rilasciato una commovente intervista al Corriere in cui ha parlato anche della sua famiglia.

La showgirl argentina ha speso parole al miele per il suo ex marito e ha anche svelato alcuni dettagli incredibili.

“credo nell’amore e volevo insistere per averee un’altra possibilità per essere felice. Tornare con il mio ex marito è stato il mio più grande atto di coraggio”,

ha annunciato. La Rodriguez ha infine rivelato di detestare il femminismo. In aeroporto, invece, la showgirl ha litigato con diverse persone a toni accesi: le regole sono piuttosto diverse rispetto a qualche anno fa.

