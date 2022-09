“Bella Ciao”, Eros Ramazzotti: “la Pausini avrebbe potuto…” Parole che non si dimenticano

In queste ore il caso “Bella Ciao” sta facendo discutere il web. A tal proposito si è pronunciato anche Eros Ramazzotti, questa è la sua eclatante dichiarazione.

Come la storia ci insegna, Bella Ciao è un canto popolare intonato e dedicato alla Resistenza italiana contro l’invasor, ovvero la Germania nazista di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale. In base a quelle che sono le dichiarazioni dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI), “divenne inno della Resistenza soltanto vent’anni dopo la fine della guerra […] è diventato un inno soltanto quando già da anni i partigiani avevano consegnato le armi”, come riportato su Wikipedia.

In queste ore il canto è diventato un caso nazionale. Sul web sembra non si parli d’altro ed anche il cantante Eros Ramazzotti ha deciso di dire la sua commentando la decisione della collega Laura Pausini.

Durante un concerto a Sevilla, è stato chiesto alla cantante di esibirsi con il celebre brano italiano, la stessa si è rifiutata dichiarando: “Non ho cantato Bella Ciao per non essere strumentalizzata in campagna elettorale”. In molti hanno criticato il gesto, specie gli animi più focosi impegnati nella tornata, altri invece hanno appoggiato la sua decisione.

La scelta di evitare qualsiasi riferimento politico è stata menzione anche di Eros Ramazzotti che si schiera in favore della Pausini. Per il cantautore Bella Ciao non è una canzone politica e Laura ha fatto bene a non cantarla. Il momento per l’Italia è particolare e decisivo, il prossimo 25 settembre gli elettori saranno chiamati ad esprimere la loro preferenza per il Senato e per la Camera.

Eros ha espressamente detto: “Bisogna parlare di musica, noi facciamo musica”, mettendo a tacere qualsiasi altra forma di espressione che in questo momento non è ben vista. E a tal proposito sia Eros che Laura, in Spagna hanno avuto un successo sensazionale. Le loro canzoni, amate incondizionatamente sono diventate dei veri e propri inni, della musica italiana nel mondo.

