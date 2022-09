Francesco Renga e Ambra Angiolini, il motivo dell’addio è uno solo: la verità dopo anni

Dopo anni dalla triste separazione tra Francesco Renga e Ambra Angiolini, ecco la verità su come sono andate le cose: di che tipo di addio si tratta.

Il cantante, Francesco Renga e l’attrice, Ambra Angiolini hanno scritto pagine d’amore strappalacrime, da raccontare ai figli e alle coppie di tutta Italia, per prendere ispirazione.

Purtroppo tra loro due è finita sin troppo presto, tra il dispiacere enorme di tanti appassionati che ormai la considerava una coppia indissolubile e senza segreti. Le cose però non sono andate per il verso giusto tra Ambra e Francesco.

Da un giorno all’altro la coppia, al tempo, più legata dello spettacolo ha perso certezze e comunicazione. Tutto iniziava a diventare un segreto nascosto e i due artisti trascorrevano più tempo fuori casa che insieme per confrontarsi e venire ad un punto di incontro.

Insomma tra Francesco Renga e Ambra Angiolini, la separazione era diventato un atto quasi inevitabile

Francesco Renga e Ambra Angiolini, perchè si sono separati: cosa è cambiato da allora

Da quando abbiamo saputo, attraverso gli inserti di gossip più glamour della straziante separazione tra Francesco Renga e Ambra Angiolini nulla è più come prima, o quasi…

Gli ultimi aggiornamenti vedono i due artisti sorridersi, quando si incontrano per il bene dei loro figli e dare loro tutto l’affetto che meritano.

I due splendidi figli hanno fatto sì che i loro genitori trovassero di nuovo quella intesa perduta dopo tanti anni insieme ‘sotto le coperte’. Dal triste giorno dell’allontanamento, la coppia aveva preso strade diverse.

Ambra si consolava tra le braccia dell’allenatore toscano della Juventus, Max Allegri, mentre l’ex compagno trovava affetto tra il sorriso e la bellezza della nota ristoratrice, Diana Poloni.

Oggi Ambra, che nel frattempo ha ‘silurato’ Allegri dalle sue vicissitudini quotidiane e Renga, assiduamente impegnato nei tour in giro per l’Italia, continuano a restare lontani l’uno dall’altra. Motivo? Finora non era chiaro a nessuno, ma quando uno dei due diretti interessati è uscito allo scoperto ha lasciato tutti di stucco

Francesco Renga e Ambra Angiolini, la verità del triste addio dopo anni: “Ormai per me era…”

Dopo tanti anni trascorsi dalla triste notizia che ha riempito le pagine dei quotidiani di gossip con Ambra Angiolini e Francesco Renga, protagonisti sotto i riflettori per la loro complicata situazione sentimentale, ecco finalmente la verità.

Il motivo dell’addio tra Francesco Renga e Ambra Angiolini non è chiaro quasi a nessuno, fino al giorno in cui, l’attrice ha deciso di rompere il silenzio e ‘sputare fuori il rospo’ a 360 gradi.

Una delle coppie più ammirate dello spettacolo aveva subito quel brusco stop, facendo trasparire in pubblico una cicatrice quasi insanabile.

Certo la speranza dei fan, di vederli un giorno condividere la quotidianità come facevano un tempo esiste ancora. Ma a spegnere definitivamente le voci da questo punto di vista ci ha pensato l’attrice, Ambra Angiolini.

La solare e intraprendente attrice di pellicole romantiche e commedia ha svelato con un pizzico di sorpresa e tra l’incredulità dei follower che

“…per me non sara’ piu’ come prima, anche perche’ lo considero come un figlio, che ogni tanto ha bisogno di essere sgridato…”

Insomma parole davvero sconvolgenti, ancor più quel termine utilizzato: ‘sgridato’, in riferimento a quando la coppia si ritrova faccia a faccia a svolgere il difficile compito di genitore, per il bene dei loro due gioielli di vita, Jolanda e Leonardo.

