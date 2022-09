Gianni Sperti, il bacio con il collega ha sconvolto migliaia di fan: “allora è davvero…”. VIDEO clamoroso!

Gianni Sperti, spunta il video in cui l’opinionista viene beccato a baciare un collega: la scena che nessuno si aspettava

Quale sia stata la vita sentimentale di Gianni Sperti a seguito del divorzio da Paola Barale non l’abbiamo mai compreso fino in fondo. L’opinionista, che quando si tratta di giudicare le storie d’amore altrui appare sempre lucido e tagliente, mantiene invece lo stretto riserbo per quanto concerne il suo privato.

Quel che è certo – a giudicare dalle sue dichiarazioni pubbliche e anche dai suoi post social – è che l’ex ballerino sembra conoscere perfettamente le pene d’amore.

Eppure, in un recentissimo video diventato virale su Instagram, Sperti si mostra tutt’altro che sofferente. L’opinionista di “Uomini e Donne”, addirittura, viene colto in flagrante nell’atto di baciare qualcuno che la stragrande maggioranza del pubblico conosce molto bene…

Gianni Sperti, dopo l’addio a Paola Barale ecco come vanno le cose: il VIDEO inaspettato

Sono passati quasi vent’anni dal divorzio tra Gianni Sperti e Paola Barale, eppure l’ex ballerino, nonostante il trascorrere del tempo, non è mai apparso accanto ad una nuova persona.

In svariate occasioni, sia durante le registrazioni di “Uomini e Donne” che attraverso le piattaforme social, Sperti ha lasciato trapelare di aver sofferto molto per amore. Stando alle dichiarazioni del collega di Tina, nella sua vita privata si sarebbero susseguite una serie di sventure.

Eppure, solo nelle scorse ore, un video a dir poco clamoroso sembrerebbe aver nuovamente messo in discussione tutto. Gianni, con grande sorpresa da parte del pubblico, è stato beccato a baciare qualcuno di sconvolgente.

Il bacio con il collega ha sconvolto migliaia di fan: “allora è davvero…”

Una clip che definire stupefacente è riduttivo, quella che vi proponiamo di seguito, che ha già seminato il panico tra i fan affezionati a Gianni Sperti.

L’ex ballerino, immortalato nell’atto di baciare Biagio D’Anelli, ex concorrente del “GF Vip”, si è reso protagonista di un siparietto giocoso con il collega della tv.

Nonostante tra i due non ci sia nulla di più di un’amicizia, i più malevoli non hanno mancato di commentare aspramente la scena: “il problema è che Gianni fa davvero, Biagio invece no“.

Una supposizione, quella relativa all’omosessualità dell’ex ballerino, che era già emersa svariate volte in passato, ma che Sperti non ha mai né confermato né smentito direttamente.

