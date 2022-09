Harry, furente: decisione spietata di Re Carlo. Poi il colpo di scena clamoroso

Harry è stato messo all’angolo dal padre, il Re Carlo: dopo un duro provvedimento, arriva un’altra decisione clamorosa che rimescola le carte in tavola.

Tra il Re Carlo e Harry le cose sono tese come una corda di violino. Sono giorni molto movimentati a Palazzo: se manca sempre meno ai funerali della Regina, previsti il prossimo lunedì 19 settembre, nonostante il drammatico lutto, la faida tra il Sussex e i parenti non ha fine.

Da quando Harry ha detto addio a Palazzo con la sua Meghan nel 2020 per trasferirsi in California, il suo rapporto con i Windsor è stato problematico. Mese dopo mese le cose sono peggiorate, arrivando persino al silenzio totale.

Con il decesso della nonna, il Duca non è potuto mancare a Londra: in Germania per un evento di beneficenza appena ha saputo delle condizioni della Sovrana è volato subito nel Regno Unito, anche se non è riuscito a darle un ultimo saluto.

In questo contesto così drammatico, arrivano una serie di decisioni spiazzanti da parte del nuovo Re nei confronti del figlio.

Harry messo all’angolo dal padre Carlo: decisione senza precedenti

La decisione del Re Carlo che ha spezzato il cuore di Harry è finita al centro dei riflettori.

Il nuovo Sovrano avrebbe, infatti, riconosciuti ai figli dei Duchi di Sussex il titolo di principe e principessa, ma non quello di Altezze reali.

Una scelta che determina nell’esistenza dei piccoli la mancanza di scorta reale: Harry e Meghan si sarebbero molto arrabbiati per questa decisione. Oltre a questo un altro colpo di scena riguarda il secondogenito del Re.

Re Carlo, altra decisione spiazzante nei confronti del Sussex

Considerato Duca ribelle, Harry è sempre più ai margini della Royal Family, escluso dalla vita di Palazzo.

Sino a pochi giorni fa si vocifera come al funerale della nonna non potesse persino indossare l’unifome ufficile: stesso provvedimento sarebbe toccato Andrea – terzogenito della Regina – in quanto coinvolto in un pesantissimo scandalo giudiziario da anni.

un provvedimento molto duro, ma che sembra essere messo in discussione

Secondo gli ultimi aggiormenti il Re starebbe cambiando idea, permettendo così al figlio – alla stregua di William e dei cugini – di indossare l’uniforme militare durante i funerali della Regina. Stessa decisione è stata presa per Andrea, a dimostrazione della volontà di stemperare le tensioni almeno per quel giorno così delicato.

