Letizia Ortiz sorpresa attraversa un campo minato per evitare che la reputazione della famiglia possa essere in pericolo: la preoccupazione in famiglia aumenta di ora in ora.

A soli tre giorni dai festeggiamenti tenutesi in occasione del 50esimo compleanno di Letizia Ortiz una scoperta inattesa ha presto virato l’attenzione dei sudditi su un argomento ben più spinoso. Una drastica decisione, a tal proposito, sarebbe dunque sul punto di essere presa in famiglia da parte dell’ex giornalista e regina consorte.

Letizia Ortiz, la situazione è sempre più delicata

Da quanto emerso grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate – con probabilità – dalla solidale e brillantemente elegante Ortiz, in comunione dal 2003 con Re Filippo IV, entrambi sarebbero ora disposti a mettere a freno una volta per tutte una tendenza divenuta abituale a Palazzo nelle ultime annualità e che presto potrebbe rivelarsi – secondo il parere dei due coniugi – pericolosa per l’intera reputazione della famiglia reale.

A preoccupare i due genitori, nonostante la loro innegabile e onnipresente riservatezza appurata sin dal loro matrimonio, così come il loro “dovere di Stato” – assolto da entrambi come loro principale occupazione – sarebbe stato un inatteso avvicinamento, dimostratosi in queste ore più assiduo grazie all’uso dei social network, tra una delle discendenti al trono e una sua amica di “lunga data”.

Letizia Ortiz, Leonor e la sua nuova amica

Si tratta stavolta della quotidianità di Leonor. La primogenita di casa, la cui nascita si ricorda nell’ottobre del 2005, a tre anni di distanza da quella della sorella minore Sofia. E che un giorno sarà destinata a diventare regina. La Ortiz avrebbe dunque avuto modo di preoccuparsi a riguardo dell’amicizia, alimentatasi nel corso del tempo, tra l’ormai sedicenne spagnola e la sua cara amica – la principessa dei Paesi Bassi – Alexia.

Le due giovani ragazze avrebbero un carattere molto differente. Mentre la principessina Alexia non baderebbe ad alcuna formalità, dimostrandosi come una giovane reale ribelle – anche sui social – e ricordando, per alcuni aspetti, al suo entourage reale la figura del duca di Sussex Harry, specialmente negli anni della sua adolescenza, Leonor avrebbe finora rispecchiato le aspettative della mamma e del papà. Pronta a manifestare in pubblico un temperamento molto più mite e riservato.

“È STATA DAVVERO LEI?”

Avrebbe esclamato a tal proposito la Ortiz di fronte a quanto scoperto. Il timore che anche la principessa di Spagna possa assumere un atteggiamento di simile portata è dunque all’ordine del giorno. E sarebbe facilmente riuscito a porre in allarme la Ortiz e Filippo IV, a tal punto da sollecitare un utilizzo più moderato delle piattaforme online. Soprattutto dopo averne scoperto un uso più assiduo.

Suddetto cambiamento si sarebbe manifestato a Palazzo quando Leonor avrebbe iniziato a intensificare i suoi contatti con Alexia, tramite – appunto – i social network. Se quest’ultima non tituba nel farne un utilizzo come se fosse una normale ragazza della sua età, svicolando i limiti imposti dalla famiglia reale con agilità, Leonor ne avrebbe fatto finora volentieri a meno, salvo per un’ultima pubblicazione non passata inosservata.

