Malore improvviso dopo un pasto abbondante, 39 enne muore in piscina

Una festa in piscina, un malore improvviso e un pranzo abbondante. Al loro arrivo, i sanitari 118 non hanno potuto fare niente.

Un tuffo dopo un pasto abbondante e un malore improvviso. La vita di un 39 enne stroncata probabilmente dopo un malore dovuto ad un pranzo durante una festa in piscina. E’ accaduto nel Ravennate, nella piscina di un hotel di Brisighella durante una notte in cui era in corso un pool party.

Secondo quanto riporta Leggo e come ricostruito dai carabinieri della locale Compagnia, il 39 enne partecipava insieme ad altri amici, connazionali, ad una festa a bordo piscina.

L’allarme dopo la mezzanotte, operatori del 118 constatano il decesso

L’uomo di origine magrebina era insieme ad altri amici

I carabinieri della locale Compagnia hanno valutato la situazione e sono in corso le indagini. Sono stati gli amici dopo la mezzanotte a lanciare l’allarme dopo diverso tempo che non lo vedevano nei paraggi. L’uomo è stato trovato in acqua privo di sensi.

