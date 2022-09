Maria De Filippi punzecchiata dalla collega: la Reunion finisce male

Dietro le quinte dei palinsesti Maria De Filippi è punzecchiata dall’amata collega: la Reunion finisce male e scombina il futuro della rete.

Le dinamiche di una Reunion dietro le quinte Mediaset avrebbe turbato in queste ore gli equilibri tra Silvia Toffanin e la madrina di Canale 5, Maria De Filippi, smentendo forse con maggior decisione la possibilità – tanto desiderata dai telespettatori – di ritrovarle finalmente insieme in un nuovo format per la rete.

Maria De Filippi scavalcata da Silvia Toffanin?

Mentre la conduttrice di “Verissimo” presenterà in diretta i funerali di Stato per la Regina Elisabetta – il prossimo 19 settembre – resta al contempo in attesa dell’arrivo, nel suo salottino, di Ilary Blasi – ancora alle prese con le presunte interpretazioni di quale potrebbe essere la verità sull’avvenuta crisi del suo matrimonio con l’ex calciatore Francesco Totti.

Dal versante opposto, l’inizio di una nuova stagione di “Tu Sì Que Vales“, vede la De Filippi reagire anche alle ultime news.

Maria De Filippi, la sintesi di una riunione inattesa

La ballerina professionista, Giulia Paeselli, ha festeggiato la nascita della suo bambino, che ha preso il secondo nome proprio da colei che l’avrebbe sempre supportata nel corso di questi anni e nel suo periodo di maternità. L’omaggio, per la conduttrice, è stato graditissimo. E sarebbe passato anche sotto gli occhi della Toffanin.

Nel frattempo, questa sera – sabato, 17 settembre – verrà trasmessa in onda la prima puntata dell’amato talent show sul quinto canale. E fra gli ospiti più quotati sarà presente – ora in vesti ufficiali – il vincitore della passata edizione, Luigi Strangis. La De Filippi e la Toffanin si sarebbero trovate dunque a condividere le affollate quinte della rete, dando vita a una vera e proprio Reunion. Ma cosa è successo davvero tra loro?

“LA PUNZECCHIATA”

Durante l’inattesa Reunion Toffanin e De Filippi si sarebbero necessariamente confrontate sul da farsi. E sarebbe emersa la necessità di rimandare il nuovo appuntamento con lo storico format di “Uomini e Donne“. La trasmissione – con alcuni dissapori annessi – inizierà infatti con un giorno di ritardo, quest’anno, per via della concomitanza con l’ultima celebrazione della Regina.

Resta, dunque – per il momento – al fianco della conduttrice romana niente meno che la sua amica e collega di sempre, Sabrina Ferilli. L’attrice prenderà il posto della Toffanin, smentendo per adesso la probabilità di un suo futuro programma insieme alla madrina della rete. Ma potrebbe non essere detta ancora l’ultima parola. O almeno, sottolineano i fan, si spera in un riequilibrio dietro le quinte.

