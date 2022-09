Camilla Parker Bowles è rimasta coinvolta in un incidente, facendosi molto male. Le condizioni della nuova Regina Consorte hanno allarmato il Re Carlo, già in ginocchio per la drammatica perdita della Sovrana.

Al drammatica perdita della madre, si aggiunge per il Re Carlo un’altra criticità. La moglie Camilla è rimasta, infatti, coinvolta in un incidente, facendosi molto male e gettando così il reale e tutta la Royal Family nella preoccupazione.

Sono giorni difficili per i Windsor, tra il dispiacere per il decesso della Sovrana, avvenuto lo scorso 8 settembre, e i cambiamenti in atto con l’ascesa al trono del suo primogenito. Da Principe del Galles Carlo è così passato a Re, affiancato dalla Parker Bowles, diventata Regina Consorte. Quest’ultima supporta il compagno in ogni istante, soprattutto in questo momento così particolare, malgrado non stia bene.

Incidente per Camilla, retroscena preoccupante

Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, Camilla proprio poco prima del decesso della Monarca si è fatta molto male.

75 anni, da sempre è legata a Carlo. Da giovanissimi i due si sono innamorati perdutamente, ma poi il destino ha voluto che le loro strade si dividessero. La Parker Bowles non era, infatti, considerata all’altezza del ruolo di moglie di un futuro Re in quanto aveva già intrecciato diverse relazioni. Per Carlo si puntava a una compagna appartenente all’alta aristocrazia e Lady Diana sembrava rispondere alla perfezione ai requisiti ipotizzati.

Nonostante il loro addio, Carlo e Camilla non hanno mai smesso di provare sentimenti reciproci, tanto che l’ombra del loro amore ha fatto da filo conduttore per tutto il matrimonio tra il futuro Re e la Spencer. Dopo anni dal drammatico decesso della Principessa del Popolo, i due hanno coronato il loro sogno dicendo il fatidico sì.

Oggi sono molto uniti: Camilla sta sostenendo il marito in questi primi giorni di Regno, segnato dalla tragica perdita della madre.

Camilla si fa male: le sue condizioni

Ad aggiungersi al dolore per l’addio alla Sovrana, deceduta a 96 anni – di cui 70 passati sul trono – un incidente di Camilla.

La Regina Consorte sarebbe rimasta coinvolta in un incidente in cui avrebbe riportato una frattura: un dito del piede le si è rotto. Fortissimo dolore, le sue condizioni non sembrano essere gravi, ma il fatto è che sarebbe opportuno il massimo riposo, cosa che Camilla in questo momento non può permettersi. Sono giorni intensi, carichi di appuntamenti per il marito a cui la consorte non è mancata.

per ore è stata in piedi, sopportando il dolore

La Bowles dovrà ancora tenere duro fino a domani, lunedì 19 settembre, data dei funerali della Regina a cui non potrà mancare. Dopo si dedicherà, probabilmente, a giorni più tranquilli, riposandosi come fin ora non ha potuto fare, per far guarire la frattura al piede.

