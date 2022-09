Uomini e Donne, a meno di ventiquattr’ore salta tutto: sconvolgente decisione di Mediaset

“Uomini e Donne”, a meno di ventiquattr’ore dalla messa in onda della prima puntata salta tutto: decisione sconvolgente da parte dei vertici Mediaset

A meno di ventiquattr’ore dalla messa in onda della prima puntata di “Uomini e Donne”, i vertici Mediaset prendono una decisione destinata a sconvolgere l’intero pubblico di Canale Cinque.

Le anticipazioni inerenti alla nuovissima edizione del dating show, in realtà, hanno già mandato in fibrillazione gli amanti del programma. Le dinamiche che si starebbero verificando tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, stando ai rumors, sarebbero a dir poco succulente.

Lo stesso si potrebbe dire del ritorno in studio di Roberta Di Padua; un ritorno sicuramente inaspettato, rispetto al quale il pubblico non vede l’ora di apprendere ogni minimo retroscena.

“Uomini e Donne”, tutti gli aggiornamenti sulla nuova edizione: ecco cosa dobbiamo aspettarci

Federico, Lavinia, Federica e Federico sono i nomi dei nuovi tronisti dell’edizione 2022/23 di “Uomini e Donne”. Tre di loro sono dei volti già noti ai più. Con le loro frequentazioni e le dinamiche che non mancheranno di venirsi a creare tra i corteggiatori, il pubblico ne vedrà sicuramente delle belle.

In aggiunta, si prospetta un simile scenario per quel che riguarda i membri del parterre degli Over. Riccardo, Ida, Armando e Gemma, secondo le anticipazioni, si sarebbero già resi protagonisti di liti e schermaglie a dir poco effervescenti, in pieno stile “Uomini e Donne”.

Eppure, quanto comunicato dai vertici Mediaset nelle scorse ore ha lasciato con l’amaro in bocca gli affezionatissimi del dating show. Purtroppo, per poter ammirare la prima puntata del programma, dovremo attendere ancora un po’ di tempo.

A meno di ventiquattr’ore salta tutto: sconvolgente decisione di Mediaset

Diversamente da quanto stabilito fino a poche ore fa, la prima puntata di “Uomini e Donne” non andrà in onda nella giornata di domani, lunedì 19 settembre.

Una decisione che, perlomeno inizialmente, aveva parecchio infastidito i fan del dating show, che non vedono l’ora di tornare ad ammirare i loro beniamini sul piccolo schermo. Tuttavia, da parte dei vertici Mediaset, questo cambio di rotta è parso a dir poco inevitabile.

Nella giornata di domani, infatti, l’emittente seguirà in diretta i funerali di stato della regina elisabetta ii.

Per il primo appuntamento con “Uomini e Donne” dovremo dunque attendere martedì 20 settembre. La trepidazione, da parte dei telespettatori, cresce ogni secondo di più.

MARCHE, MADRE CERCA IL SUO PICCOLO DISPERSO. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA