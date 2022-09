Vanessa Incontrada non si contiene più, la stoccata è pesantissima: “sono loro i peggiori”

Vanessa Incontrada non riesce più a contenere i propri pensieri. La stoccata della conduttrice non è passata inosservata: lo sfogo sui social

Su di lei, specie in quest’ultimo periodo, le polemiche sono proliferate a non finire. Le immagini che l’hanno ritratta con qualche kg di troppo, a dir poco appetitose agli occhi di moltissime testate, sono divenute il centro di un vero e proprio caso mediatico.

Sono stati in parecchi coloro che non hanno gradito l’accanimento della stampa nei confronti di Vanessa Incontrada, conduttrice e attrice stimatissima dal pubblico italiano.

La nativa di Barcellona, che ha sempre cercato di sorvolare sulle polemiche abbattutesi su di lei, si è espressa solo di recente attraverso delle dichiarazioni letteralmente clamorose. La stoccata della spagnola (e non sarebbe potuto accadere diversamente) è stata implacabile.

Vanessa Incontrada emblema della body positivity: una bellezza che non conosce limiti

La maggior parte dei suoi seguaci la ama proprio per le forme abbondanti e sinuose del suo corpo che la rendono a dir poco unica.

Vanessa Incontrada, che non ha mai temuto di mostrarsi al pubblico per quella che realmente è, ha dalla sua una larga schiera di sostenitori che non le faranno mai mancare il loro appoggio.

Agli occhi degli oltre 2 milioni e mezzo di fan che la supportano, la conduttrice è bellissima e sensuale anche con i suoi kg in più, che non fanno altro che accentuarne la femminilità dirompente.

Agli haters che la criticano, che non mancano di riversarsi numerosi sotto ai suoi scatti, l’attrice ha risposto solo di recente attraverso delle dichiarazioni lapidarie. La stoccata, e non sarebbe potuto accadere altrimenti, è stata pesantissima.

La stoccata dell’attrice agli haters è pesantissima: “sono loro i peggiori”

La bellissima Vanessa Incontrada non sembra più disposta a tollerare critiche gratuite da parte del pubblico. Proprio di recente, probabilmente stanca dei commenti negativi che le continuano ad arrivare tramite i social, l’attrice è insorta attraverso una replica al veleno.

“Siamo diventati tutti bravi a criticare. Quasi sempre sono i più moralisti ad essere i peggiori”.

Frasi che hanno ovviamente incontrato l’approvazione unanime del pubblico, che non ha tardato a far arrivare alla conduttrice tutto il sostegno necessario. Sfoderando la sua intelligenza, Vanessa si è presa una bella rivincita sugli haters.

MARCHE , MADRE CERCA IL SUO PICCOLO DISPERSO. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA