Verissimo, Sonia Bruganelli spiffera tutto. “Temo che tra noi…”: la verità sul rapporto con Bonolis

“Verissimo”, Sonia Bruganelli e la clamorosa verità confessata ai microfoni della Toffanin: riguarda il suo rapporto con Bonolis

Oltre il 21% di share per la trasmissione di Silvia Toffanin, che ha finalmente riaperto i battenti dopo tre lunghi mesi di stop. Quest’oggi, domenica 18 settembre, “Verissimo” raddoppia l’appuntamento settimanale e si prepara a fare nuovamente il botto in quanto ad ascolti.

Le prime ospiti della Toffanin, nel corso della puntata odierna, sono state proprio le future opinioniste della settima edizione del “GF Vip”: Sonia Bruganelli (confermata per la seconda annata consecutiva) e Orietta Berti.

Le due donne, che si troveranno a lavorare fianco a fianco per la prima volta in assoluto, hanno confidato alla padrona di casa il loro irrefrenabile entusiasmo in vista di questa emozionante avventura che le attende.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti pronte ad una nuova edizione del “GF Vip”: l’intervista a “Verissimo”

Si sono dette pronte a seminare il panico nello studio del “Grande Fratello Vip”, il reality show che prenderà avvio proprio nella serata di domani.

Orietta Berti e Sonia Bruganelli, intervistate durante l’appuntamento domenicale di “Verissimo”, hanno avuto modo di raccontarsi al pubblico non solamente in termini professionali, ma anche negli aspetti più intimi e privati della loro vita.

“Io e Osvaldo stiamo insieme da cinquant’anni” – ha spiegato la cantante alla Toffanin, in un commovente ritratto del rapporto con suo marito – “ormai parlo come lui e mi muovo come lui“.

Quando è toccato alla Bruganelli aprirsi con la presentatrice in merito al matrimonio con Paolo Bonolis, le parole di Sonia non hanno mancato di far calare il gelo in studio. La padrona di casa, nell’ascoltarla, è rimasta letteralmente senza fiato.

Sonia Bruganelli spiffera tutto. “Temo che tra noi…”: la verità sul rapporto con Bonolis

Dopo aver lasciato parlare la collega, Sonia Bruganelli ha detto la sua in merito a come, secondo l’opinionista, dovrebbe essere un rapporto di coppia.

“Quello che io temo è che tra noi si possa creare proprio questo…” ha confessato la Bruganelli, prendendo come punto di riferimento le dichiarazioni della cantante.

“Non vorrei che io e Paolo diventassimo una cosa sola, che non si capisca più dove inizia uno e finisce l’altro”.

Diretta e concisa, come suo solito, Sonia ha spiegato ad una esterrefatta Silvia Toffanin quello che sarebbe il punto di forza del suo matrimonio. La capacità, condivisa con Paolo, di essere indipendenti nei loro pensieri e nelle loro decisioni, al netto dell’inossidabile amore.

