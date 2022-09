Continuano le ricerche di Mattia Luconi, il bambino di 8 anni disperso nell’alluvione che ha colpito il fiume Nevola nelle Marche.

Una ricerca continua quella dei vigili del fuoco e degli operatori della protezione civile. Ore terribili in cui si cerca, inesorabilmente e senza sosta, i dispersi dell’alluvione che ha colpito le Marche. Una storia di cambiamento climatico e di disastri ambientali che comportano anche la perdita di persone.

La distruzione di famiglie come quella composta dalla mamma Silvia e del piccolo Mattia Luconi, disperso nel fiume Nevola. Sono quattro giorni che si cerca il piccolo la cui storia ha girato l’Italia.

L’acqua incessante ha travolto la mamma Silvia e lui mentre erano in macchina. Si tratta di un disastro ambientale che ammonta ad oggi 11 vittime e danni insormontabili.

Ricerche in corso, tra i ritrovamenti lo zainetto di Mattia

Tra il fango, le strade e le località devastate dall’alluvione che ha colpito la zona tra Ostra e Corinaldo, nelle Marche. Qui si continua a cercare tra le macerie e le devastazioni.

E’ di poche ore fa il ritrovamento dello zainetto del piccolo Mattia Luconi, il bambino di 8 anni che, travolto dall’ondata d’acqua impetuosa mentre era in macchina con la madre Silvia.

Il padre, Tiziano, continua anche lui a cercare. Tra i ritrovamenti un pezzo della felpa del piccolo, ora lo zainetto. Non finisce così la speranza di Tiziano di ritrovare suo figlio vivo.

la speranza non la lascio mai. lo zaino? un fulmine a ciel sereno

Ricerche in corso, si tratterebbe solo di poche tracce

Continua a cercare anche la protezione civile e le squadre dei vigili del fuoco. Ammontano a 11 le vittime dell’alluvione del fiume Nerola, impossibilitato a raccogliere tutti quei cm di acqua incessante.

Il Corriere Adriatico, come riporta Leggo, parlarebbe di poche tracce dei dispersi: parti dell’auto di Barbara rinvenuta a 6 km dall’abitazione. Del piccolo Mattia rimangono i frammenti della felpa che indossava quando è stato trascinato via dal fiume tra Corinaldo e San Lorenzo in Campo.

