Amici 22, chi è il cantante Cricca: la storia del nuovo allievo del talent

Amici di Maria De Filippi: è cominciata la ventiduesima edizione del talent più amato della televisione. Iniziamo a conoscere bene i nuovi allievi

Dopo tanta attesa, è finalmente iniziata la ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Lo scorso maggio abbiamo visto trionfare Luigi Strangis, che con la sua anima rock riuscì a conquistare milioni di telespettatori e i giudici in studio. Alla fine di nove mesi di percorso, è stato Luigi a sollevare la coppa del vincitore.

Amici 22, Cricca è il nuovo allievo del talent

Adesso i telespettatori però devono mettere da parte il ricordo degli allievi che lo scorso anno hanno fatto affezionare, perché è arrivato il momento di conoscere bene i nuovi allievi.

Tra i nuovi arrivati c’è Cricca, il suo nome vero è Giovanni e per gli amici è Cricchetto. Ha diciotto anni e viene da Riccione. Ha cominciato a cantare quando era solo un bambino e nel tempo è diventato un cantante, un chitarrista e un pianista. È cresciuto in una famiglia fuori dagli schermi: basta dire che i suoi genitori sono entrambi romagnoli e si sono conosciuti in Africa.

Cricca: appena entrato e già amatissimo

Loro infatti aiutano chi ha bisogno, i più deboli e sono anche operatori umanitari. All’età di cinque anni Cricca si è trasferito a Sidney con i genitori ed è lì che è avvenuto il primo vero contatto con la musica.

A otto anni poi è tornato nella sua Riccione, è stato un bambino molto ribelle ma ha trovato nella musica la sua vera salvezza.

“Sin da piccolo ho condiviso le varie case in cui ho vissuto con persone che spesso avevano alle spalle una storia drammatica: questo lo considero un grandissimo dono che mi ha fatto la vita perché mi ha insegnato che ogni persona ha qualcosa di meraviglioso dentro ed ogni vita è degna di essere vissuta”.

Cricca ha partecipato alle selezioni di Area Sanremo dove è riuscito ad arrivare tra i primi 53 finalisti. Quest’estate invece ha partecipato a Deejay Onstsage con i suoi primo singolo, San Lorenzo, vincendo la sua tappa e arrivando quindi fino in finale.

MARCHE, SI CERCA ANCORA IL PICCOLO MATTIA. IL VIDEO NEL TG DI YEALIFE