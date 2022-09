Amici, Giulia Stabile non trattiene l’emozione: “Il mio cuore gli appartiene”

Giulia Stabile è di nuovo una dello staff di “Amici” ed ha già pubblicato alcuni scatti della nuova edizione tutta da scoprire.

Giulia Stabile è stata scelta per il secondo anno consecutivo come ballerina professionista di “Amici” dove seguirà la sua classe e supporterà gli allievi della nuova edizione che è appena iniziata.

Solare, intraprendente e sempre pronta a mettersi in gioco, la ballerina ne ha fatta di strada per conquistare quel ruolo e continua a seguire i suoi sogni, molti ancora da realizzare. Intanto, sui social condivide con i fan alcuni momenti del suo lavoro e le su foto diventano virali immediatamente.

Giulia Stabile, la vittoria ad “Amici”

Era il 2021 quando Giulia Stabile vinse l’edizione di “Amici 20”, aggiudicandosi il primo premio per la categoria di ballo e il primo posto tra gli allievi.

Arrivò in finale con il cantante Sangiovanni, attuale fidanzato. Quella esperienza fu per loro qualcosa di incredibile che nessuno dei due potrà mai dimenticare. Giulia è stata una concorrente unica che ha lasciato il segno e continua a farlo come professionista dentro e fuori la scuola. Oggi, la ballerina ha realizzato un sogno, ma la strada è ancora lunga e ricca di sorprese e colpi di scena.

Il messaggio ai fan

La nuova edizione di “Amici” è iniziata e Giulia è carica per vivere un’esperienza strepitosa all’interno della scuola. Ha già conosciuto i suoi allievi e non vede l’ora di insegnarli qualche passo e farà di tutto per trasmettere la sua passione.

In attesa della prossima puntata, ha pubblicato alcuni scatti del primo appuntamento andato in onda il 18 settembre, scrivendo

Amici è sempre stato il mio programma preferito…Dopo tutto quello che ho vissuto in questi ultimi 2 anni c’è una parte del mio cuore che appartiene a questo programma.

Poi ha continuato

la nuova classe mi piace davvero tanto, i ragazzi sono fortissimi e tutto ciò mi motiva ancora di più. Non vedo l’ora di tornare in studio per ballare.

Non ci resta che seguire il talent e conoscere tutti i dettagli della nuova edizione di “Amici“: cosa avranno deciso Maria De Filippi e la produzione per la nuova edizione che ha già fatto il boom di ascolti con la prima puntata? Attendiamo il prossimo appuntamento, ne vedremo delle belle. Stay tuned.

