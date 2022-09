Aurora Ramazzotti, il regalo di papà Eros e la conferma sulla gravidanza: “Un nuovo capitolo”

Aurora Ramazzotti, per lei il dono più bello da parte del papà. E sulla gravidanza? Arrivano le parole che tutti attendevano

Ormai parlato tutti di lei come futura mamma e dei suoi genitori famosissimi come nonni rock. Loro però restano in silenzio e non confermano esplicitamente ma nemmeno smentiscono. Parliamo ovviamente di Aurora Ramazzotti e dei suoi genitori, papà Eros e mamma Michelle che sarebbero al settimo cielo.

Per il momento nessuno di loro si sbilancia e, pare, che per volere di Aurora, sia “vietato” parlare della gravidanza. Proprio lei ha chiesto di rispettare il suo silenzio. Poi però parlando del regalo che il cantante le ha fatto cede. Ecco che cosa ha detto.

Eros Ramazzotti ed il nuovo album: c’entra anche Aurora

Eros Ramazzotti è tornato. A distanza di quattro anni dal suo ultimo album in studio, ha sganciato il suo ultimo lavoro “Battito infinito” presentato in anteprima mondiale a Siviglia. Tra il pubblico, emozionatissima, c’è anche la figlia Aurora. Anche lei, in verità, ha messo mano al progetto.

L’album, infatti, porta anche la sua firma. Una novità ed un debutto nel mondo della musica per la giovane che ci va con i piedi di piombo cercando di evitare critiche e polemiche. “Ho un sacco di canzoni nel cassetto. L’idea è stata di mio padre” ha raccontato a Il Messaggero ribadendo come Eros sia molto protettivo nei suoi confronti e cerca sempre di proteggerla. Poi però ha aggiunto: “Un giorno mi ha detto: ‘Vieni a trovarmi in studio’”.

Aurora Ramazzotti conferma tutto: le parole che volevano tutti

Aurora è al settimo cielo: fiera che suo padre l’abbia coinvolta in questo progetto nato nel cuore della pandemia. Lei è giovanissima, ha 25 anni, è una nota influencer, presentatrice e a breve anche mamma. Molto più giovane di Eros che a 33 anni dedicò a sua figlia una delle canzoni più iconiche del panorama italiano “L’Aurora”.

Proprio parlando di questo, in aeroporto la figlia del cantante ha detto, sorridendo:

“Ormai non è più solamente la mia canzone: è diventata di tutti. Adesso, però, c’è un nuovo capitolo che si apre”.

Insomma se prima ha chiesto silenzio e rispetto su un momento tutto suo con la gravidanza, dall’altro con questo modo dolce e carino lo ha confermato a tutti. Lei sarà mamma ed Eros nonno per la prima volta.

