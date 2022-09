Benedetta Parodi ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo di Instagram che hanno fatto molto discutere: il motivo? C’è un dettaglio che non è sfuggito

Benedetta Parodi sta vivendo un periodo particolarmente positivo della sua carriera. A pensare che, agli esordi nel mondo della cucina, veniva spesso presa in giro per la sua “abilità” nel cucinare che non era proprio delle migliori. Eppure, nel corso di tutti questi anni, è migliorata notevolmente e ad oggi rappresenta un vero e proprio esempio per molti.

Benedetta Parodi, un successo pazzesco con Bake Off Italia

Benedetta, in questo momento, sta riscuotendo un successo incredibile con Bake Off Italia. Il programma, dedicato prettamente ai dolci, sta vedendo la nostra Benedetta eccellere sempre di più. Dopo ogni puntata, puntualmente, sui social arriva la ricetta. I suoi fans non vedono l’ora di sperimentare le torte che prepara in tv.

“Abbiamo fatto un volo negli Stai Uniti. La prima prova era dedicata alle cheesecake… ecco la ricetta della mia New York cheesecake” ha scritto Benedetta sul suo profilo di Instagram, con sotto in allegati tutti gli ingredienti che occorrono per realizzarla. Nei commenti, sono stati in tantissimi a dirle che seguiranno la sua ricetta e le manderanno la foto per mostrarle il risultato.

Un dettaglio di Benedetta non sfugge all’attenzione

Benedetta ha pubblicato un paio di foto di lei in puntata, completamente vestita di bianco e con il suo solito sorriso che la contraddistingue.

Un dettaglio, però, non è sfuggito all’attenzione dei suoi fans: infatti, negli ultimi tempi, Benedetta è più bella del solito e sembra anche particolarmente ringiovanita.

“Benedetta sei sempre bellissima e anche di più, proprio qualcosa mi sento di chiedertelo: hai fatto qualcosa alla faccia? Sembri ringiovanita di vent’anni. O si tratta solo di molto trucco o qualche filtro?”

In effetti, negli scatti Benedetta è di una bellezza disarmante. Più il tempo passa, più sembra una ragazzina. Le foto che ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo, hanno collezionato un numero incredibile di likes e commenti di apprezzamento. Il suo look, tra l’altro, è stato totalmente promosso.

MARCHE, MADRE CERCA IL SUO PICCOLO DISPERSO. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA