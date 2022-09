“Non respiro”. Carolina Stramare da censura, il body copre poco: è pazzesca – FOTO

Carolina Stramare, un nome una garanzia: la famosa influencer e modella ha fatto girare la testa ai suoi migliaia di followers con l’ultimo scatto

Carolina Stramare, dopo Miss Italia, non si è più fermata. Era soltanto una ragazzina quando, con la sua bellezza, riuscì a conquistare milioni di telespettatori. Capelli scuri, occhi verdi, fascino mediterraneo. Insomma, Carolina è la tipica Miss che rimane indelebile negli anni nella memoria di questo importante concorso televisivo.

Carolina Stramare, ogni giorno è sempre più bella

La bellezza è fondamentale in questo mondo, ma conta anche tanto altro: determinazione, tenacia e forza di volontà. Il talento è importante per rimanere sulla cresta dell’onda e non finire nel dimenticatoio.

Carolina, in questi anni, ha saputo farsi conoscere e ha imparato ad usare i social, che per il suo lavoro si sono rivelati davvero molto importanti. Infatti qui ha dato modo a tante persone di seguirla e di continuare ad essere ricordata. Così, nel giro di poco tempo, è diventata una delle donne più seguite del momento.

Carolina Stramare, “oltre le gambe c’è di più”

Pensate che sul suo profilo appaiano soltanto foto arrivate direttamente dagli shooting? Assolutamente no, infatti Carolina si impegna sempre tantissimo in argomenti piuttosto importanti, proprio come ha fatto nelle ultime ore.

Ha pubblicato, infatti, una serie di storie su Instagram per incoraggiare i suoi followers ad adottare cani. Ci sono tantissimi animali abbandonati e non c’è motivo di spendere una gran quantità di soldi, quando è possibile far del bene prendendosi cura di qualcuno che ne ha più bisogno.

Le storie sugli animali ti fanno onore, grande sensibilità, grande empatia. Complimenti @carolinastramare_Adottare un cane da gioie immense

Sul suo profilo di Instagram sono sicuramente molte apprezzate le sue foto, proprio come l’ultima che ha pubblicato che la ritrae con un body che lascia poco spazio all’immaginazione. Ma sono le sue battaglie a renderla così tanto amata: insomma, Carolina ce la sta mettendo tutta per distinguersi dalle altre sue colleghe e riuscire a fare qualcosa di importante con la sua popolarità.

